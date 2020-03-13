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В Израиле количество зараженных коронавирусом достигло 127 человек
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РИА Новости

В Израиле количество зараженных коронавирусом достигло 127 человек

17:37 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 127, сообщает министерство здравоохранения.
По данным министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 127 человек, состояние двух из них оценивается как тяжёлое.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы. После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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