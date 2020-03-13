В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"

В документе, представленном депутатами от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", говорится, что ранее сейм признал БелАЭС небезопасным сооружением, представляющим "угрозу национальной безопасности" Литвы. Поэтому представители СО-ХДЛ призывают использовать технические меры, ограничивающие доступ к электроэнергии из Белоруссии, а также обеспечить принятие Евросоюзом юридически обязывающего решения об угрозах, создаваемых станцией, и соответствующих мерах в отношении Белоруссии и России.
"Более того, в резолюции сформулировано требование добиваться санкций со стороны Европейского союза против оператора Белорусской АЭС — компании "Росатом" и других компаний, занимающихся строительством и маркетингом станции", — добавляет агентство.
Помимо этого, представители партии призвали власти стремиться к тому, чтобы ЕС поддержал позицию Вильнюса по запрету доступа на рынки ЕС белорусской электроэнергии.
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Еще одно требование — выход Литвы из Венской конвенции, поскольку, по мнению авторов резолюции, ее требования мешают эффективно бороться против БелАЭС и добиваться полной компенсации в случае "ядерной аварии".
Споры вокруг БелАЭС
Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. Для нее выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас на первом энергоблоке завершается горячая обкатка — последний крупный этап пусконаладочных работ. Физический пуск первого энергоблока запланирован на этот год.
В Литве выражают крайнее недовольство выбором места для строительства АЭС. С самого начала проекта Вильнюс обвиняет Минск в "небезопасном строительстве" и заявляет, что станция представляет угрозу для Литвы. Кроме того, власти республики выступают против экспорта энергии с БелАЭС — зимой сейм принял специальный закон, согласно которому электричество со станции не сможет поступать на литовский рынок.
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В Минске все обвинения отвергают, отмечая их политизированность и подчеркивая, что при сооружении станции соблюдаются все нормы безопасности, о чем свидетельствуют отчеты международных организаций.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.