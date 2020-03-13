Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T18:16+0300
https://ria.ru/20200313/1568572770.html
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
https://cdn25.img.ria.ru/images/151792/01/1517920125_0:0:3166:1782_1036x0_80_0_0_75c95d9342240f29cecb735290583da5.jpg
РИА Новости

В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"

17:34 13.03.2020 (обновлено: 18:16 13.03.2020)
13715
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусская АЭС
Белорусская АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ВИЛЬНЮС, 13 мар — РИА Новости. В cейме Литвы зарегистрировали резолюцию c требованием добиваться от Евросоюза введения санкций против "Росатома" и других компаний, участвующих в строительстве Белорусской АЭС, сообщает Sputnik Литва.
В документе, представленном депутатами от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", говорится, что ранее сейм признал БелАЭС небезопасным сооружением, представляющим "угрозу национальной безопасности" Литвы. Поэтому представители СО-ХДЛ призывают использовать технические меры, ограничивающие доступ к электроэнергии из Белоруссии, а также обеспечить принятие Евросоюзом юридически обязывающего решения об угрозах, создаваемых станцией, и соответствующих мерах в отношении Белоруссии и России.
"Более того, в резолюции сформулировано требование добиваться санкций со стороны Европейского союза против оператора Белорусской АЭС — компании "Росатом" и других компаний, занимающихся строительством и маркетингом станции", — добавляет агентство.
Помимо этого, представители партии призвали власти стремиться к тому, чтобы ЕС поддержал позицию Вильнюса по запрету доступа на рынки ЕС белорусской электроэнергии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
14 февраля, 14:15
Минск пригрозил санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС
Еще одно требование — выход Литвы из Венской конвенции, поскольку, по мнению авторов резолюции, ее требования мешают эффективно бороться против БелАЭС и добиваться полной компенсации в случае "ядерной аварии".

Споры вокруг БелАЭС

Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. Для нее выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас на первом энергоблоке завершается горячая обкатка — последний крупный этап пусконаладочных работ. Физический пуск первого энергоблока запланирован на этот год.
В Литве выражают крайнее недовольство выбором места для строительства АЭС. С самого начала проекта Вильнюс обвиняет Минск в "небезопасном строительстве" и заявляет, что станция представляет угрозу для Литвы. Кроме того, власти республики выступают против экспорта энергии с БелАЭС — зимой сейм принял специальный закон, согласно которому электричество со станции не сможет поступать на литовский рынок.
Ядерный взрыв
26 августа 2019, 05:33
В Литве предсказали "ядерную гибель"
В Минске все обвинения отвергают, отмечая их политизированность и подчеркивая, что при сооружении станции соблюдаются все нормы безопасности, о чем свидетельствуют отчеты международных организаций.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
26418443990
Обсудить 64
РоссияБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Гродненская областьБелоруссияЛитваНовости - Ядерные технологииВ миреЭкономика
Популярные комментарии
литышам просто обидно, что их игналинскую аэс заставили выключить, а белаэс будет экспортировать энергию. Такая вот цена проживания в ес))
13 марта, 18:12
Иван Карась
117230101
Шавка тявкает, караван идёт)
13 марта, 17:42
АНАндрей Нищев
10920002
Рекомендуем
Нефтяной станок-качалка
"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Саудовская Аравия воюет за господство. США попробуют спасти жертв
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон, позволяющий сократить обучение на русском
Траурная церемония прощания с жертвами авиакатастрофы под Смоленском
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Кадры сопровождения американскими истребителями двух российских Ту-142
СМИ: российские Ту-142 пролетели над американским военным лагерем
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Помпео объяснил введение санкций против "дочки" Роснефти
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния