В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"

ВИЛЬНЮС, 13 мар — РИА Новости. В cейме В cейме Литвы зарегистрировали резолюцию c требованием добиваться от Евросоюза введения санкций против " Росатома " и других компаний, участвующих в строительстве Белорусской АЭС, сообщает Sputnik Литва.

В документе, представленном депутатами от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", говорится, что ранее сейм признал БелАЭС небезопасным сооружением, представляющим "угрозу национальной безопасности" Литвы. Поэтому представители СО-ХДЛ призывают использовать технические меры, ограничивающие доступ к электроэнергии из Белоруссии , а также обеспечить принятие Евросоюзом юридически обязывающего решения об угрозах, создаваемых станцией, и соответствующих мерах в отношении Белоруссии и России

"Более того, в резолюции сформулировано требование добиваться санкций со стороны Европейского союза против оператора Белорусской АЭС — компании "Росатом" и других компаний, занимающихся строительством и маркетингом станции", — добавляет агентство.

Помимо этого, представители партии призвали власти стремиться к тому, чтобы ЕС поддержал позицию Вильнюса по запрету доступа на рынки ЕС белорусской электроэнергии.

Еще одно требование — выход Литвы из Венской конвенции, поскольку, по мнению авторов резолюции, ее требования мешают эффективно бороться против БелАЭС и добиваться полной компенсации в случае "ядерной аварии".

Споры вокруг БелАЭС

Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. Для нее выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас на первом энергоблоке завершается горячая обкатка — последний крупный этап пусконаладочных работ. Физический пуск первого энергоблока запланирован на этот год.

В Литве выражают крайнее недовольство выбором места для строительства АЭС. С самого начала проекта Вильнюс обвиняет Минск в "небезопасном строительстве" и заявляет, что станция представляет угрозу для Литвы. Кроме того, власти республики выступают против экспорта энергии с БелАЭС — зимой сейм принял специальный закон, согласно которому электричество со станции не сможет поступать на литовский рынок.

В Минске все обвинения отвергают, отмечая их политизированность и подчеркивая, что при сооружении станции соблюдаются все нормы безопасности, о чем свидетельствуют отчеты международных организаций.