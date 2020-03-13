МИД напомнил россиянам об ограничительных мерах в Непале

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России просит сограждан при планировании поездок учитывать введенные правительством Непала ограничительные меры в связи с коронавирусом.
Как отметили в министерстве, правительство Непала приняло решение с 14 марта по 30 апреля приостановить выдачу всем иностранцам въездных виз в аэропорту Катманду. Непальские визы будут выдаваться только в дипломатических представительствах гималайской республики за рубежом. Также все иностранцы, приезжающие в Непал, обязаны иметь медицинскую справку об отсутствии инфекции COVID-19, выданную не ранее, чем за 7 дней до приезда в Непал.
"Просили бы граждан Российской Федерации при планировании поездок учитывать введенные правительством Непала временные ограничительные меры", - говорится в сообщении министерства.
Ранее департамент иммиграции правительства Непала также сообщил, что все иностранцы, прибывшие на территорию Непала после 14 марта, обязаны оставаться на карантине на протяжении 14 дней с даты их прибытия. Такая же мера касается дипломатов, прибывших в Непал впервые или возвращающихся в страну, бизнесменов, рабочих и студентов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.