МИД напомнил россиянам об ограничительных мерах в Непале

Ранее департамент иммиграции правительства Непала также сообщил, что все иностранцы, прибывшие на территорию Непала после 14 марта, обязаны оставаться на карантине на протяжении 14 дней с даты их прибытия. Такая же мера касается дипломатов, прибывших в Непал впервые или возвращающихся в страну, бизнесменов, рабочих и студентов.