Глава Румынии выдвинул экс-премьера Орбана на пост главы правительства

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис в пятницу вновь выдвинул кандидатом на пост премьера главу Национал-либеральной партии Людовика Орбана, передает агентство Agerpres.
Парламент Румынии 5 февраля проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Людовика Орбана, это решение поддержал 261 депутат из 465. Новым кандидатом на должность премьера стал министр финансов Кыцу, однако 12 марта он отказался от возможности стать премьером и взял самоотвод, поэтому Йоханнис провел срочные консультации с партиями, чтобы выбрать нового кандиадата.
5 февраля, 16:48Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
"Президент Клаус Йоханнис сообщил в пятницу, что выдвигает кандидатом в премьеры Людовика Орбана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 марта парламент соберется на экстренное заседание, чтобы заслушать министров нового правительства, также в субботу может состояться голосование по вопросу формирования кабмина. При этом все депутаты будут обеспечены средствами защиты, часть из них намерена принять участие в заседании удаленно. Сам Орбан на заседании также присутствовать не будет, поскольку с 13 марта находится в самоизоляции из-за контакта с сенатором, у которого был диагностирован коронавирус. Для признания нового правительства нужны голоса 233 депутатов из 465.