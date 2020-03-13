Глава Румынии выдвинул экс-премьера Орбана на пост главы правительства

Отмечается, что 14 марта парламент соберется на экстренное заседание, чтобы заслушать министров нового правительства, также в субботу может состояться голосование по вопросу формирования кабмина. При этом все депутаты будут обеспечены средствами защиты, часть из них намерена принять участие в заседании удаленно. Сам Орбан на заседании также присутствовать не будет, поскольку с 13 марта находится в самоизоляции из-за контакта с сенатором, у которого был диагностирован коронавирус. Для признания нового правительства нужны голоса 233 депутатов из 465.