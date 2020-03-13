В Грузии туркомпании освободили от налогов в связи с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Правительство Грузии решило на четыре месяца освободить от выплаты подоходного налога и налога на имущество гостиницы, рестораны и компании, работающие в сфере туризма, в связи с пандемией нового коронавируса, заявил премьер Георгий Гахария.
"Это коснется 18 тысяч компаний, которые сейчас работают в Грузии, и более 50 тысяч сотрудников, а также дополнительно оставит в турсекторе с марта по июнь более 100 миллионов лари (более 34 миллионов долларов)", — заявил премьер.
По словам главы правительства, правительство вместо запланированных 600 миллионов лари (около 204 миллионов долларов) вернет компаниям 1,2 миллиарда лари в качестве излишков НДС.
Ранее в агентстве по управлению гостиниц Грузии заявили, что из-за распространенного в мире нового коронавируса массово отменяются брони в столичных и региональных отелях, снижается турпоток, гостиницы не в силах выплачивать аренду, некоторым из них пришлось закрыться.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
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