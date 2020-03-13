Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, нужно не забывать о гигиене, считает врач и телеведущая Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, нужно не забывать о гигиене, считает врач и телеведущая Елена Малышева

"Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом. Это самое главное средство защиты", — цитирует ее слова телеканал " 360 ".

Малышева пояснила, что на улице можно воспользоваться антисептиком, если нет доступа к воде и мылу. Она подчеркнула, что помыть руки можно где угодно, поэтому отсутствие спиртосодержащего геля не должно стать причиной не соблюдать правила гигиены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже свыше 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.

В Европе самая сложная ситуация наблюдается в Италии: более 15 тысяч случаев заражения, около тысячи умерших. Также среди лидеров по числу заболевших Германия и Франция.