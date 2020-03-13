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Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
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РИА Новости

Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса

17:24 13.03.2020 (обновлено: 19:03 13.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом, нужно не забывать о гигиене, считает врач и телеведущая Елена Малышева.
"Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом. Это самое главное средство защиты", — цитирует ее слова телеканал "360".
Малышева пояснила, что на улице можно воспользоваться антисептиком, если нет доступа к воде и мылу. Она подчеркнула, что помыть руки можно где угодно, поэтому отсутствие спиртосодержащего геля не должно стать причиной не соблюдать правила гигиены.
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Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже свыше 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.
В Европе самая сложная ситуация наблюдается в Италии: более 15 тысяч случаев заражения, около тысячи умерших. Также среди лидеров по числу заболевших Германия и Франция.
В России в настоящий момент зафиксировали 45 случаев заражения, из них 42 — у россиян, одного из них уже выписали. Среди заразившихся было двое граждан Китая, они также выздоровели. Еще один случай заражения — у гражданина Италии. Кроме того, из больницы выписали россиян, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЕлена МалышеваЗдоровье - ОбществоВ мире
Популярные комментарии
Видимо она в школе любила списывать у других.
13 марта, 17:55
troshkin73
1850006
Странно, что не шапочка из фольги.
13 марта, 17:53
MYMake Yellowstone Great Again
880003
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