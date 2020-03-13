Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в ЮФО собрал 52 команды

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Трехдневные полуфинальные состязания конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – среди участников из ЮФО стартовали в пятницу в Донском государственном техническом университете, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

В полуфинале принимают участие 52 команды педагогов из шести регионов округа. Испытания пройдут в формате "педагогического триатлона", включающего педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду дискуссионных вопросов образования, методический конструктор, на котором необходимо разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса, а также кейс-игру.

"Это один из самых важных конкурсов для работников образования, Здесь учителя не только показывают свое мастерство, но и учатся применять на практике новые подходы в образовании", - сказал на открытии полуфинала ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре при поддержке министерства просвещения РФ. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, на самореализацию педагогических кадров, поддержку команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

"От Южного федерального округа на конкурс поступило более 2700 заявок от учителей школ. Лидером по числу регистраций в округе стал Краснодарский край – 971 участник. В прошлые выходные полуфинал конкурса прошёл среди регионов Уральского федерального округа в Екатеринбурге. До этого прошли полуфиналы в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Томске, а сегодня параллельно с полуфиналом в Ростове-на-Дону проходит полуфинал еще и в Грозном. Каждый полуфинал собирает самых активных и талантливых педагогов своего федерального округа, чтобы они вместе сформировали сообщество учителей будущего, - привели в пресс-службе комментарий руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антона Серикова.

В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в апреле в Москве . Церемония награждения победителей состоится в рамках второго Форума "Россия – страна возможностей" на ВДНХ, который объединит около 7000 человек со всех уголков России. В финале победителей ждет поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления "Сенеж". Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.