Правительство утвердило положение о безопасности донорской крови

Если риск каких-либо нарушений высокий, то плановая проверка проводится 1 раз в год, для категории значительного риска – один раз в 2 года, для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 3 года, для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 4 года, отмечается в документе.