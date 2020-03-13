Правительство утвердило положение о безопасности донорской крови

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило положение о государственном контроле за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, осуществлять контроль будет Федеральное медико-биологическое агентство с применением риск-ориентированного подхода, следует из постановления кабмина, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемое Положение о государственном контроле за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов", - говорится в документе.
Как следует из положения, государственный контроль осуществляется Федеральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами с применением риск-ориентированного подхода.
Если риск каких-либо нарушений высокий, то плановая проверка проводится 1 раз в год, для категории значительного риска – один раз в 2 года, для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 3 года, для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 4 года, отмечается в документе.
При этом контроль осуществляется с помощью проведения плановых и внеплановых документарных или выездных проверок, уточняется в постановлении.