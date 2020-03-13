Мнучин призвал не сравнивать влияние коронавируса с кризисом

"Нет сомнения, что наблюдается краткосрочная проблема в экономике, но мы с этим справимся, и экономика будет сильна как никогда. Медицинские специалисты не могут сказать нам, когда это прекратится: через месяц-два-три, но мы с этим справимся. Думаю, уже к концу года будет большой экономический подъем", - сказал он.