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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:20+0300
https://ria.ru/20200313/1568571670.html
Мнучин призвал не сравнивать влияние коронавируса с кризисом
https://cdn25.img.ria.ru/images/151247/78/1512477832_0:0:4131:2325_1036x0_80_0_0_af5d8e7e5b0adb49b7356842bf930a3b.jpg
РИА Новости

Мнучин призвал не сравнивать влияние коронавируса с кризисом

17:20 13.03.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме
Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Ситуация на финансовых рынках и в сфере торговли, вызванная коронавирусом, не является финансовым кризисом, все постепенно восстановится, заявил в пятницу глава минфина США Стивен Мнучин.
"Это не как финансовый кризис. Это медицинская ситуация, которая привела к остановке работы и еще приведет к остановке работы в некоторых сферах экономики, чего мы до сих пор не наблюдали, но потом они снова заработают. Думаю, что будет большой спрос", - сказал он в эфире телеканала CNBC.
Стивен Мнучин.
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Он также сообщил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер рассматривает варианты предоставления вычетов для компаний, которые более всего пострадают от ситуации с коронавирусом. С другой стороны, глава минфина выразил надежду, что крупные корпорации не будут экономить за счет простых сотрудников, а откажутся от части своей прибыли, чтобы дать людям возможность "пережить трудное время".
"Нет сомнения, что наблюдается краткосрочная проблема в экономике, но мы с этим справимся, и экономика будет сильна как никогда. Медицинские специалисты не могут сказать нам, когда это прекратится: через месяц-два-три, но мы с этим справимся. Думаю, уже к концу года будет большой экономический подъем", - сказал он.
Накануне биржи закрылись резким падением, обрушившись на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США. Такое резкое падение бирж стало худшим с 1987 года.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19Стивен МнучинМинистерство финансов СШАФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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