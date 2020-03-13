Мнучин призвал не сравнивать влияние коронавируса с кризисом

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Ситуация на финансовых рынках и в сфере торговли, вызванная коронавирусом, не является финансовым кризисом, все постепенно восстановится, заявил в пятницу глава минфина США Стивен Мнучин.
"Это не как финансовый кризис. Это медицинская ситуация, которая привела к остановке работы и еще приведет к остановке работы в некоторых сферах экономики, чего мы до сих пор не наблюдали, но потом они снова заработают. Думаю, что будет большой спрос", - сказал он в эфире телеканала CNBC.
Мнучин заверил, что ликвидности хватит на все необходимое.
Он также сообщил, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер рассматривает варианты предоставления вычетов для компаний, которые более всего пострадают от ситуации с коронавирусом. С другой стороны, глава минфина выразил надежду, что крупные корпорации не будут экономить за счет простых сотрудников, а откажутся от части своей прибыли, чтобы дать людям возможность "пережить трудное время".
"Нет сомнения, что наблюдается краткосрочная проблема в экономике, но мы с этим справимся, и экономика будет сильна как никогда. Медицинские специалисты не могут сказать нам, когда это прекратится: через месяц-два-три, но мы с этим справимся. Думаю, уже к концу года будет большой экономический подъем", - сказал он.
Накануне биржи закрылись резким падением, обрушившись на 7,9-9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США. Такое резкое падение бирж стало худшим с 1987 года.