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Туризм
2020-03-13T19:43+0300
https://ria.ru/20200313/1568571623.html
Отельеры Турции просят перенести введение налога на проживание
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РИА Новости

Отельеры Турции просят перенести введение налога на проживание

19:43 13.03.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКурорт Белек в Турции
Курорт Белек в Турции
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 13 мар — РИА Новости. Федерация отельеров Турции обратилась к властям с просьбой перенести введение налога на проживание на будущий год из-за ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости глава федерации Сурури Чорабатыр.
Ранее президент страны Тайип Эрдоган подписал законопроект о введении налога на проживание в отелях. Его ставка с 1 апреля 2020 года составит один процент, с 1 января 2021 года повысится до двух процентов
"Мы ждем от государства поддержки для наших туроператоров, которые работают на въездном рынке, — сказал собеседник агентства. — Хотим, чтобы государство поддержало сотрудников, которых из-за ситуации с коронавирусом работодатели будут вынуждены нанимать на сезонную работу в туротрасль позже обычного. Мы также хотим, чтобы в связи с этим налог на проживание был введен в действие с будущего года, а не сейчас".
Он добавил, что эти просьбы его организация передала в высшие инстанции. "Надеемся, что к середине следующей недели мы получим ответ от правительства", — сказал Чорабатыр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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ТуризмКоронавирус Covid-19ТуризмОтелитуристыНовости - ТуризмТурция
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