Отельеры Турции просят перенести введение налога на проживание

АНКАРА, 13 мар — РИА Новости. Федерация отельеров Турции обратилась к властям с просьбой перенести введение налога на проживание на будущий год из-за ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости глава федерации Сурури Чорабатыр.

Ранее президент страны Тайип Эрдоган подписал законопроект о введении налога на проживание в отелях. Его ставка с 1 апреля 2020 года составит один процент, с 1 января 2021 года повысится до двух процентов

"Мы ждем от государства поддержки для наших туроператоров, которые работают на въездном рынке, — сказал собеседник агентства. — Хотим, чтобы государство поддержало сотрудников, которых из-за ситуации с коронавирусом работодатели будут вынуждены нанимать на сезонную работу в туротрасль позже обычного. Мы также хотим, чтобы в связи с этим налог на проживание был введен в действие с будущего года, а не сейчас".

Он добавил, что эти просьбы его организация передала в высшие инстанции. "Надеемся, что к середине следующей недели мы получим ответ от правительства", — сказал Чорабатыр.