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В Греции закрыли музеи и археологические памятники
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РИА Новости

В Греции закрыли музеи и археологические памятники

17:18 13.03.2020 (обновлено: 17:25 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРотонда Святого Георгия в Салониках
Ротонда Святого Георгия в Салониках
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Министерство культуры и спорта Греции закрыло до 30 марта все музеи и археологические памятники. Причиной названа "нехватка персонала из-за особых условий" в связи с распространением коронавируса.
"С учетом того, что в археологических памятниках и музеях из-за особых условий наблюдается нехватка смотрителей, министр культуры и спорта Лина Мендони после консультации с Всегреческой федерацией трудящихся министерства культуры решила в интересах безопасности персонала, а также музеев и памятников приостановить их работу до 30 марта", - говорится в сообщении министерства.
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Одновременно были даны инструкции по тщательной уборке санитарных помещений в учреждениях министерства культуры и музеях.
Накануне правительство Греции закрыло на две недели суды, кинотеатры, театры, детские площадки и спортивные залы, концертные площадки, частные и развлекательные центры. Как сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас, меры не касаются кафе и развлекательных заведений, а музеи и археологические памятники будут действовать в соответствии с рекомендациями министерства культуры. Ранее были закрыты все школы и университеты.
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