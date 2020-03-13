В Греции закрыли музеи и археологические памятники

АФИНЫ, 13 мар - РИА Новости. Министерство культуры и спорта Министерство культуры и спорта Греции закрыло до 30 марта все музеи и археологические памятники. Причиной названа "нехватка персонала из-за особых условий" в связи с распространением коронавируса.

"С учетом того, что в археологических памятниках и музеях из-за особых условий наблюдается нехватка смотрителей, министр культуры и спорта Лина Мендони после консультации с Всегреческой федерацией трудящихся министерства культуры решила в интересах безопасности персонала, а также музеев и памятников приостановить их работу до 30 марта", - говорится в сообщении министерства.

Одновременно были даны инструкции по тщательной уборке санитарных помещений в учреждениях министерства культуры и музеях.

Накануне правительство Греции закрыло на две недели суды, кинотеатры, театры, детские площадки и спортивные залы, концертные площадки, частные и развлекательные центры. Как сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас, меры не касаются кафе и развлекательных заведений, а музеи и археологические памятники будут действовать в соответствии с рекомендациями министерства культуры. Ранее были закрыты все школы и университеты.