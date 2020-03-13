В Гонконге рекомендовали избегать поездок в ряд стран Шенгенской зоны

Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге

ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Власти Власти Гонконга выпустили "красное" уведомление с рекомендацией из-за пандемии COVID-19 не ездить в ряд стран Шенгенской зоны , если в таких поездках нет особой необходимости, говорится в заявлении на сайте правительства.

Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, "Ввиду возникающих рисков для здоровья в связи со вспышкой COVID-19 в Европе правительство специального административного района Гонконг 13 марта выпустило красное уведомление о поездках за границу (OTA) для некоторых европейских стран (Шенгенской зоны), в их числе Австрия Швеция и Швейцария", - говорится в заявлении на сайте правительства.

Также красный уровень опасности в связи с распространением коронавируса продолжает действовать и в Египте , хотя был введен в 2014 году из-за угроз безопасности.

Красное уведомление означает, что представители общественности, планирующие поездки в указанные страны, должны скорректировать планы и избегать поездок, если для них нет каких-то особо серьезных причин. В связи с пандемией жителям Гонконга рекомендуется рассмотреть возможность отсрочки всех поездок за пределы города.

Тем же, кто уже находится в указанных странах, следует внимательно следить за актуальными объявлениями местных властей, постоянно носить защитные маски, избегать ненужных посещений медицинских учреждений и мест с большим скоплением людей, избегать тесного контакта с людьми, у которых есть температура или симптомы респираторных заболеваний. Если же у туристов появляются температура или кашель, следует сообщить персоналу отеля или сопровождающему лицу о плохом самочувствии, а потом сразу же обратиться за медпомощью.

В случае, если поездки в указанные страны неизбежны, следует особо внимательно следить за ситуацией с COVID-19 и рекомендации департамента здравоохранения.