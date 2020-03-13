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В Гонконге рекомендовали избегать поездок в ряд стран Шенгенской зоны
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РИА Новости

В Гонконге рекомендовали избегать поездок в ряд стран Шенгенской зоны

17:14 13.03.2020 (обновлено: 17:20 13.03.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкЖенщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Власти Гонконга выпустили "красное" уведомление с рекомендацией из-за пандемии COVID-19 не ездить в ряд стран Шенгенской зоны, если в таких поездках нет особой необходимости, говорится в заявлении на сайте правительства.
"Ввиду возникающих рисков для здоровья в связи со вспышкой COVID-19 в Европе правительство специального административного района Гонконг 13 марта выпустило красное уведомление о поездках за границу (OTA) для некоторых европейских стран (Шенгенской зоны), в их числе Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария", - говорится в заявлении на сайте правительства.
Также красный уровень опасности в связи с распространением коронавируса продолжает действовать и в Египте, хотя был введен в 2014 году из-за угроз безопасности.
Красное уведомление означает, что представители общественности, планирующие поездки в указанные страны, должны скорректировать планы и избегать поездок, если для них нет каких-то особо серьезных причин. В связи с пандемией жителям Гонконга рекомендуется рассмотреть возможность отсрочки всех поездок за пределы города.
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Тем же, кто уже находится в указанных странах, следует внимательно следить за актуальными объявлениями местных властей, постоянно носить защитные маски, избегать ненужных посещений медицинских учреждений и мест с большим скоплением людей, избегать тесного контакта с людьми, у которых есть температура или симптомы респираторных заболеваний. Если же у туристов появляются температура или кашель, следует сообщить персоналу отеля или сопровождающему лицу о плохом самочувствии, а потом сразу же обратиться за медпомощью.
В случае, если поездки в указанные страны неизбежны, следует особо внимательно следить за ситуацией с COVID-19 и рекомендации департамента здравоохранения.
В Гонконге действует трехуровневая система предупреждения о рисках для личной безопасности, на которую следует обращать внимание при планировании поездок в другие страны. Желтое уведомление означает, что при нахождении в стране следует проявлять бдительность и следить за происходящей вокруг ситуацией, красное уведомление означает, что следует скорректировать планы поездок и избегать, если это возможно. Черное уведомление означает, что в страну лучше вообще не ездить.
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