Число случаев заражения коронавирусом в Британии выросло до 798

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом Великобритании за сутки увеличилось на 208, составив 798, сообщает минздрав страны.

Это рекордный скачок числа заболевших с момента, когда 31 января был зарегистрирован первый случай, суточное количество заболевших с каждым днем резко увеличивается.

"По данным на 9.00 (12.00 мск) 13 марта, в Великобритании были проверены 32 771 человек, из которых 31 973 оказались не заражены, а у 798 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.

Количество умерших осталось прежним – в общей сложности с момента начала вспышки в Великобритании скончались 10 человек.