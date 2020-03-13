Число случаев заражения коронавирусом в Британии выросло до 798

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 208, составив 798, сообщает минздрав страны.
Это рекордный скачок числа заболевших с момента, когда 31 января был зарегистрирован первый случай, суточное количество заболевших с каждым днем резко увеличивается.
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 13 марта, в Великобритании были проверены 32 771 человек, из которых 31 973 оказались не заражены, а у 798 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Количество умерших осталось прежним – в общей сложности с момента начала вспышки в Великобритании скончались 10 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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