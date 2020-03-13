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В Австрии закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек
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РИА Новости

В Австрии закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек

17:13 13.03.2020
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© REUTERS / Andreas GebertСанитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
© REUTERS / Andreas Gebert
ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Кафе, рестораны и бары в Австрии с 16 марта будут работать до 15.00, а не критически важные для жизни магазины будут закрыты, заявил канцлер страны Себастьян Курц.
Курц в пятницу снова объявил о расширении ограничительных мер в стране в связи с коронавирусом. Во-первых, он призвал все предприятия с понедельника по возможности временно перевести сотрудников на удаленную работу.
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"Во-вторых, с понедельника рестораны, бары и кафе будут работать только до 15.00. В-третьих, магазины будут закрыты, но это не касается продуктовых магазинов, аптек, банков, зоомагазинов, аптекарских магазинов, почты и других необходимых областей", - сказал Курц на пресс-конференции.
Канцлер добавил, что доставка еды будет по-прежнему доступна населению.
Объявленные в пятницу ограничительные меры предварительно вводятся на неделю, их продление или отмена будет зависеть от развития ситуации, в том числе соседних странах.
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