В Австрии закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек

ВЕНА, 13 мар - РИА Новости. Кафе, рестораны и бары в Кафе, рестораны и бары в Австрии с 16 марта будут работать до 15.00, а не критически важные для жизни магазины будут закрыты, заявил канцлер страны Себастьян Курц

Курц в пятницу снова объявил о расширении ограничительных мер в стране в связи с коронавирусом. Во-первых, он призвал все предприятия с понедельника по возможности временно перевести сотрудников на удаленную работу.

"Во-вторых, с понедельника рестораны, бары и кафе будут работать только до 15.00. В-третьих, магазины будут закрыты, но это не касается продуктовых магазинов, аптек, банков, зоомагазинов, аптекарских магазинов, почты и других необходимых областей", - сказал Курц на пресс-конференции.

Канцлер добавил, что доставка еды будет по-прежнему доступна населению.