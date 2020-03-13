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Московские школы продолжают занятия в рамках учебного плана
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РИА Новости

Московские школы продолжают занятия в рамках учебного плана

17:12 13.03.2020 (обновлено: 17:28 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московские школы продолжают занятия в рамках учебного плана, несмотря на коронавирус, при этом в образовательных учреждениях соблюдаются все необходимые меры для профилактики различных инфекционных заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.
"В настоящее время во всех московских школах продолжаются занятия в рамках учебного плана. При этом в школах соблюдаются все необходимые меры для профилактики различных инфекционных заболеваний: регулярно проводится термометрия, дети с повышенной температурой сразу изолируются и их отправляют домой в сопровождении родителей, отменены выездные и массовые мероприятия", - сообщили в департаменте.
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В департаменте отметили, что в соответствии с приказом ученики, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, переводятся на дистанционное обучение на 14 дней со дня возвращения в Россию.
"Класс закрывают на карантин, только если в нем отсутствуют более 20% учеников по причине гриппа и ОРВИ. На время карантина образовательный процесс школьников продолжается в дистанционной форме", - добавили в пресс-службе.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщил, что всего на сегодняшний день в столице выявлено 24 случая заражения.
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