Китай приостановил безвизовый режим для японцев

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Правительство Китая приостановило безвизовый режим для Японии, согласно которому туристы могли прибывать в страну на срок не более 15 дней, сообщает NewsOnJapan.
Правительство Китая уведомило посольство Японии в Пекине о том, что теперь японцы должны получать туристическую визу для посещения страны.
Те путешественники, что приезжают на короткие сроки для встреч с друзьями или родственниками, сохраняют безвизовый режим. Но им следует предоставить ряд документов от тех, к кому они едут.
КНР также просит японцев, прибывающих в Пекин, Шанхай и другие крупные города, пройти 14-дневный карантин.