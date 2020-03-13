Китай приостановил безвизовый режим для японцев

Правительство Китая уведомило посольство Японии в Пекине о том, что теперь японцы должны получать туристическую визу для посещения страны.

Те путешественники, что приезжают на короткие сроки для встреч с друзьями или родственниками, сохраняют безвизовый режим. Но им следует предоставить ряд документов от тех, к кому они едут.