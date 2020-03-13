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Туризм
2020-03-13T20:22+0300
https://ria.ru/20200313/1568571184.html
Китай приостановил безвизовый режим для японцев
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РИА Новости

Китай приостановил безвизовый режим для японцев

20:22 13.03.2020
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© Depositphotos / sepavoneПешеходная улица в Гуанчжоу
Пешеходная улица в Гуанчжоу
© Depositphotos / sepavone
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Правительство Китая приостановило безвизовый режим для Японии, согласно которому туристы могли прибывать в страну на срок не более 15 дней, сообщает NewsOnJapan.
Правительство Китая уведомило посольство Японии в Пекине о том, что теперь японцы должны получать туристическую визу для посещения страны.
Те путешественники, что приезжают на короткие сроки для встреч с друзьями или родственниками, сохраняют безвизовый режим. Но им следует предоставить ряд документов от тех, к кому они едут.
КНР также просит японцев, прибывающих в Пекин, Шанхай и другие крупные города, пройти 14-дневный карантин.
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