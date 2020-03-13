СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус

Официально эта информации пока не подтвердилась.

Ранее Covid-19 выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена.

В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза — до 76. Болезнь подозревают еще у 1427 человек.

Страна лидирует по числу зараженных в Южной Америке.