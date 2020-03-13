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2020-03-13T17:44+0300
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СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус
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РИА Новости

СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус

17:08 13.03.2020 (обновлено: 17:44 13.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Результаты первого теста на наличие коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, пишет местное издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве.
Официально эта информации пока не подтвердилась.
Ранее Covid-19 выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена.
В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза — до 76. Болезнь подозревают еще у 1427 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЖаир БолсонаруБразилияВ мире
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