СМИ сообщили, что у президента Бразилии заподозрили коронавирус

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Результаты первого теста на наличие коронавируса у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, пишет местное издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве.
Официально эта информации пока не подтвердилась.
Ранее Covid-19 выявили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена.
В четверг число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло почти в два раза — до 76. Болезнь подозревают еще у 1427 человек.
27 февраля, 16:30Регионы риска: распространение коронавируса в мире
Страна лидирует по числу зараженных в Южной Америке.
Новым коронавирусом в мире заразились уже более ста тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около четырех тысяч. Впервые вспышку коронавируса выявили в декабре в китайском Ухане.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса