На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

РИМ/ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Среди пассажиров круизного лайнера Среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica , стоящего у острова Мартиника в Карибском море , находятся 30 россиян, сообщили РИА Новости в итальянской компании Costa Crociere, владеющей судном.

Ранее СМИ сообщили, что на борту Costa Magica, который находится в Карибском море, есть лица с подозрением на коронавирус . Также сообщалось, что среди них могут быть граждане РФ.

"Мы подтверждаем, что получили уведомление органов здравоохранения Мартиники о том, что тестирование пассажира финской национальности и члена экипажа - выходца из Индонезии - на коронавирус показали положительный результат", - сообщили в компании.

Всего на борту находятся 2309 пассажира и 960 членов экипажа. Из числа присутствующих на борту 30 человек, по словам представителя компании, являются гражданами РФ.

В Costa Crociere отметили, что "судно все еще не получило разрешение на высадку пассажиров".

"С учетом сложившейся ситуации в области здравоохранения и в целях сохранения здоровья и безопасности клиентов и членов экипажа, Costa Crociere решили отменить следующий круиз Costa Magica… а также два круиза по Карибскому морю судна Costa Favolosa", - отметили во французском представительстве компании.

Остров Мартиника расположен в центральной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море Атлантического океана. Административно является заморским департаментом Франции.