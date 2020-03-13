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Туризм
2020-03-13T17:08+0300
https://ria.ru/20200313/1568570717.html
На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян
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РИА Новости

На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

17:07 13.03.2020 (обновлено: 17:08 13.03.2020)
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CC0 / Pixabay/LUM3N / Круизный лайнер Silhouette
Круизный лайнер Silhouette
CC0 / Pixabay/LUM3N /
РИМ/ПАРИЖ, 13 мар - РИА Новости. Среди пассажиров круизного лайнера Costa Magica, стоящего у острова Мартиника в Карибском море, находятся 30 россиян, сообщили РИА Новости в итальянской компании Costa Crociere, владеющей судном.
Ранее СМИ сообщили, что на борту Costa Magica, который находится в Карибском море, есть лица с подозрением на коронавирус. Также сообщалось, что среди них могут быть граждане РФ.
"Мы подтверждаем, что получили уведомление органов здравоохранения Мартиники о том, что тестирование пассажира финской национальности и члена экипажа - выходца из Индонезии - на коронавирус показали положительный результат", - сообщили в компании.
Всего на борту находятся 2309 пассажира и 960 членов экипажа. Из числа присутствующих на борту 30 человек, по словам представителя компании, являются гражданами РФ.
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В Costa Crociere отметили, что "судно все еще не получило разрешение на высадку пассажиров".
"С учетом сложившейся ситуации в области здравоохранения и в целях сохранения здоровья и безопасности клиентов и членов экипажа, Costa Crociere решили отменить следующий круиз Costa Magica… а также два круиза по Карибскому морю судна Costa Favolosa", - отметили во французском представительстве компании.
Остров Мартиника расположен в центральной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море Атлантического океана. Административно является заморским департаментом Франции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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