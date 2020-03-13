ВС США в Южной Корее подтвердили коронавирус у девяти человек

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новый коронавирус обнаружен у девяти человек, связанных с вооруженными силами Новый коронавирус обнаружен у девяти человек, связанных с вооруженными силами США Южной Корее , заявил командующий силами США в Южной Корее генерал Роберт Абрамс.

"На данный момент у девяти пациентов подтвердился ( коронавирус – ред.), один из них военнослужащий, еще двое являются членами семьи военных, остальные сотрудники - граждане Кореи", - заявил Абрамс в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона.

В феврале США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны - в Южной Корее - в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, Южная Корея и США отложили проведение совместных командно-штабных учений после обнаружения первого случая коронавируса у сотрудника ВС США в Южной Корее.

По последним данным, в Южной Корее зафиксировано около восьми тысяч случаев инфицирования COVID-19.