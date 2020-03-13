Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T17:04+0300
https://ria.ru/20200313/1568570586.html
ВС США в Южной Корее подтвердили коронавирус у девяти человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568483531_0:48:2978:1723_1036x0_80_0_0_2422341f993374c405ab0d73bf42a17a.jpg
РИА Новости

ВС США в Южной Корее подтвердили коронавирус у девяти человек

17:04 13.03.2020
1817
© REUTERS / Jim Urquhart/File PhotoЗабор анализа на коронавирус в США
Забор анализа на коронавирус в США
© REUTERS / Jim Urquhart/File Photo
Забор анализа на коронавирус в США . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новый коронавирус обнаружен у девяти человек, связанных с вооруженными силами США в Южной Корее, заявил командующий силами США в Южной Корее генерал Роберт Абрамс.
"На данный момент у девяти пациентов подтвердился (коронавирус – ред.), один из них военнослужащий, еще двое являются членами семьи военных, остальные сотрудники - граждане Кореи", - заявил Абрамс в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона.
В феврале США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны - в Южной Корее - в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, Южная Корея и США отложили проведение совместных командно-штабных учений после обнаружения первого случая коронавируса у сотрудника ВС США в Южной Корее.
По последним данным, в Южной Корее зафиксировано около восьми тысяч случаев инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
911100
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Вооруженные силы СШАЮжная КореяСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 67 человек
Автомобиль скорой помощи в Иране
Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
В Южной Корее число жертв коронавируса выросло до 66 человек
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
Противолодочный самолет Ту-142
Американский эксперт оценил обнаружение Россией лагеря США в Арктике
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
США считают, что коронавирус может усугубить угрозу со стороны Ирана
Средний танк Т-34-85 на военном параде
Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
В Петербурге приняли меры по борьбе с распространением коронавируса
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ оценили ситуацию с ослаблением рубля
Анатолий Кучерена
Кучерена прокомментировал случай с фото полицейского в морге
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель рассказала о мерах по борьбе с коронавирусом в Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния