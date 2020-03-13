Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T17:04+0300
https://ria.ru/20200313/1568570543.html
Страны G20 приняли совместное заявление по ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:81:2754:1631_1036x0_80_0_0_4efb39f13efcd69bacda1c0775a87382.jpg
РИА Новости

Страны G20 приняли совместное заявление по ситуации с коронавирусом

15:03 13.03.2020 (обновлено: 17:04 13.03.2020)
96
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Перед началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны "большой двадцатки" (G20) намерены реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле, говорится в сообщении G20.
"Мы обязуемся реагировать на перебои в международной торговле и рыночную неопределенность на фоне пандемии", - говорится в заявлении.
Саммит Группы двадцати в Осаке
Вчера, 14:42
Страны G20 намерены расширить сотрудничество в борьбе с коронавирусом
G20 также поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по предоставлению финансирования развивающимся странам, которые в нем нуждаются, и предлагают странам укреплять механизмы финансирования.
"Работая вместе в тесном сотрудничестве, мы преодолеем вспышку COVID-19 и ее последствия, защитим человеческие жизни и мировую экономику", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. После объявления пандемии мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Вчера, 08:00
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
001000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВесь мирБольшая двадцаткаЭкономика
Рекомендуем
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса
Добыча нефти
Нефть подскочила на 7% на заявлениях Трампа по коронавирусу
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
Больницы в США назвали совет лечиться от коронавируса водкой фейком
Пустые полки с бытовой химией и антибактериальными салфетками в аптеке сети CVS
В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
Сотрудник ММВБ
В АКРА оценили вероятность нового финансового кризиса в России
Медицинский работник у клиники в США
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Минздрав рассказал о наказании за нарушение режима самоизоляции
Путешественник в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, США
США могут расширить список стран, которым запрещен въезд в страну
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
Женщина в медицинской маске
В Австрии назвали примерные сроки улучшения ситуации с коронавирусом
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
Медики рассказали о состоянии жительницы Подмосковья с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что, скорее всего, сделает тест на коронавирус
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
России придется жить при нефти по $35, заявил Белоусов
Нефтяной станок-качалка
"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния