Страны G20 приняли совместное заявление по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны "большой двадцатки" ( Страны "большой двадцатки" ( G20 ) намерены реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле, говорится в сообщении G20.

"Мы обязуемся реагировать на перебои в международной торговле и рыночную неопределенность на фоне пандемии", - говорится в заявлении.

G20 также поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по предоставлению финансирования развивающимся странам, которые в нем нуждаются, и предлагают странам укреплять механизмы финансирования.

"Работая вместе в тесном сотрудничестве, мы преодолеем вспышку COVID-19 и ее последствия, защитим человеческие жизни и мировую экономику", - отмечается в сообщении.