Страны G20 приняли совместное заявление по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны "большой двадцатки" (G20) намерены реагировать на связанные с коронавирусом перебои на рынках и в международной торговле, говорится в сообщении G20.
"Мы обязуемся реагировать на перебои в международной торговле и рыночную неопределенность на фоне пандемии", - говорится в заявлении.
G20 также поддерживают обязательства МВФ и Всемирного банка по предоставлению финансирования развивающимся странам, которые в нем нуждаются, и предлагают странам укреплять механизмы финансирования.
"Работая вместе в тесном сотрудничестве, мы преодолеем вспышку COVID-19 и ее последствия, защитим человеческие жизни и мировую экономику", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. После объявления пандемии мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.