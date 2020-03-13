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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:26+0300
https://ria.ru/20200313/1568570367.html
"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
https://cdn24.img.ria.ru/images/151783/46/1517834633_0:260:2488:1660_1036x0_80_0_0_4564a34e529129e27a96c4229ea44ae9.jpg
РИА Новости

"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

17:04 13.03.2020 (обновлено: 17:26 13.03.2020)
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© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© AP Photo / Hasan Jamali
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии, пишет The Spectator.
Как отмечается в материале, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией отрицательно скажется не только на шансах Дональда Трампа переизбраться на пост президента, но и на недавно приобретенном США статусе экспортера черного золота.
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"Когда Соединенные Штаты зависели от импорта, им были выгодны низкие цены на нефть. Но теперь, когда технологии гидроразрыва пласта сделали Америку чистым экспортером нефти, у нее появились новые уязвимые места. И теперь она проходит проверку на прочность", — пишет автор статьи Джон Брэдли.
По его мнению, Москва отказалась продлевать сделку о сокращении добычи нефти из-за нежелания способствовать укреплению позиций Вашингтона на этом рынке. Однако, как подчеркивает журналист, этот шаг окажет влияние и на экономику Ирана — "самого важного союзника России в регионе и заклятого врага Соединенных Штатов".
Снижение цен на нефть, в свою очередь, "поставит крест" на рынке американского сланца, продолжает Брэдли. По его словам, в ближайшие годы в этой индустрии Вашингтону "необходимо будет выплатить кредиты на общую сумму около 86 миллиардов долларов". И низкие цены на черное золото явно не способствуют выполнению этих планов.

"Для простых американцев самым важным моментом остается следующее: независимо от того, кто выиграет в борьбе на прочность между Саудовской Аравией и Россией, американская сланцевая индустрия однозначно проиграет", — говорится в статье.

Россия дала понять, что в запасе у нее достаточно ресурсов, чтобы не допускать дыр в бюджете на протяжении нескольких лет даже при цене на нефть в 25 долларов за баррель. А Саудовская Аравия способна наводнить глобальный рынок дешевым сырьем, так как у нее "может просто не остаться иного выхода", считает автор материала. По его мнению, это грозит стать смертельным ударом для американской сланцевой отрасли.
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"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.
Шестого марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению касательно изменения параметров сделки о сокращении добычи нефти и о ее продлении. В результате с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче энергоресурса в странах— участницах прежнего альянса.
Эти события стали причиной обвала на рынке. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти. Из-за резкого снижения цен на нефть, а также распространения коронавирусной инфекции ухудшилась ситуация на мировом и российском финансовых рынках. При этом в Центробанке заявили, что финансовая система страны готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. Регулятор имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать при необходимости.
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Тянем-потянем
12 марта, 13:23
Тянем-потянем
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьSpectatorSaudi AramcoДональд ТрампОПЕКМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Какая ерунда . США самый крупный потребитель нефти в мире . Сейчас они законсервируют своё производство , и будут покупать нефть за копейки экономя по пол миллиарда долларов в день . Вдумайтесь в эти цифры .
13 марта, 17:48
freizdorf
49710157
Опять "патриоты" Америку хоронят...)))
13 марта, 18:18
ИСИгорь Севостьянов
16500438
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