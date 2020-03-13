"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

"Когда Соединенные Штаты зависели от импорта, им были выгодны низкие цены на нефть. Но теперь, когда технологии гидроразрыва пласта сделали Америку чистым экспортером нефти, у нее появились новые уязвимые места. И теперь она проходит проверку на прочность", — пишет автор статьи Джон Брэдли.

По его мнению, Москва отказалась продлевать сделку о сокращении добычи нефти из-за нежелания способствовать укреплению позиций Вашингтона на этом рынке. Однако, как подчеркивает журналист, этот шаг окажет влияние и на экономику Ирана — "самого важного союзника России в регионе и заклятого врага Соединенных Штатов".

Снижение цен на нефть, в свою очередь, "поставит крест" на рынке американского сланца, продолжает Брэдли. По его словам, в ближайшие годы в этой индустрии Вашингтону "необходимо будет выплатить кредиты на общую сумму около 86 миллиардов долларов". И низкие цены на черное золото явно не способствуют выполнению этих планов.

"Для простых американцев самым важным моментом остается следующее: независимо от того, кто выиграет в борьбе на прочность между Саудовской Аравией и Россией, американская сланцевая индустрия однозначно проиграет", — говорится в статье.

Россия дала понять, что в запасе у нее достаточно ресурсов, чтобы не допускать дыр в бюджете на протяжении нескольких лет даже при цене на нефть в 25 долларов за баррель. А Саудовская Аравия способна наводнить глобальный рынок дешевым сырьем, так как у нее "может просто не остаться иного выхода", считает автор материала. По его мнению, это грозит стать смертельным ударом для американской сланцевой отрасли.

"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.

Шестого марта страны ОПЕК + не смогли прийти к соглашению касательно изменения параметров сделки о сокращении добычи нефти и о ее продлении. В результате с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче энергоресурса в странах— участницах прежнего альянса.

Эти события стали причиной обвала на рынке. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти. Из-за резкого снижения цен на нефть, а также распространения коронавирусной инфекции ухудшилась ситуация на мировом и российском финансовых рынках. При этом в Центробанке заявили, что финансовая система страны готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. Регулятор имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать при необходимости.