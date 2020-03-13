Офисным сотрудникам McDonald's в России рекомендовали работать из дома

"В компании введен запрет на зарубежные командировки, а также компания рекомендует офисным сотрудникам воспользоваться возможностью работы из дома или перестроить свой рабочий график, чтобы избегать использования общественного транспорта в часы пик", - рассказали в компании.

Кроме этого, McDonald's усилил мероприятия по дезинфекции. Клиентам также стала доступна опция бесконтактной "МакДоставки", добавили в пресс-службе. "Если пользователь выберет функцию "Бесконтактная доставка", то курьер оставит предоплаченный онлайн заказ на рюкзаке и отойдет на расстояние не менее 3 метра и сообщит о доставке по телефону", - пояснили в компании.