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Офисным сотрудникам McDonald's в России рекомендовали работать из дома
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РИА Новости

Офисным сотрудникам McDonald's в России рекомендовали работать из дома

17:00 13.03.2020 (обновлено: 17:06 13.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Логотип корпорации "Макдоналдс". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's рекомендовала своим офисным сотрудникам в России перестроить график таким образом, чтобы избегать поездок в метро в часы пик, или работать из дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В компании введен запрет на зарубежные командировки, а также компания рекомендует офисным сотрудникам воспользоваться возможностью работы из дома или перестроить свой рабочий график, чтобы избегать использования общественного транспорта в часы пик", - рассказали в компании.
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Кроме этого, McDonald's усилил мероприятия по дезинфекции. Клиентам также стала доступна опция бесконтактной "МакДоставки", добавили в пресс-службе. "Если пользователь выберет функцию "Бесконтактная доставка", то курьер оставит предоплаченный онлайн заказ на рюкзаке и отойдет на расстояние не менее 3 метра и сообщит о доставке по телефону", - пояснили в компании.
Ранее в пятницу "Яндекс" рекомендовал сотрудникам своих офисов, которые могут работать удаленно, с понедельника работать из дома в связи с распространением коронавируса. Позже IT-компания "Эвотор" сообщила РИА Новости, что также перевела часть сотрудников на удаленный режим работы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
По данным на утро пятницы, в России выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией - из них 31 у граждан РФ, вернувшихся из-за рубежа, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, отмечается на сайте Роспотребнадзора.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)McDonald's CorporationИталияОбщество
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