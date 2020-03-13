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Минюст призвал ввести дополнительные меры защиты малоимущих должников
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РИА Новости

Минюст призвал ввести дополнительные меры защиты малоимущих должников

16:52 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко считает необходимым внедрить механизм предварительной проверки имущественного положения должников еще до возбуждения исполнительного производства.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с такой инициативой министр выступил на коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в пятницу.
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"Это позволит исключить принудительное исполнение судебных решений, например, в отношении должников-пенсионеров. Нужно ввести в действующее законодательство дополнительные меры защиты прав незащищенных категорий граждан", – приводит минюст слова министра.
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РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Константин ЧуйченкоОбщество
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