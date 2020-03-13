Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе

КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в ближайшие месяцы Киев рассчитывает вернуть всех украинских граждан, которые удерживаются в Донбассе

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.

"Главное решение, которое было принято - это решение. Думаю, что это произойдет и Украина все сделает, чтобы это произошло. На протяжении ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые находятся и удерживаются не территории так называемых ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)", - сказал Ермак на брифинге в пятницу, комментируя итоги встречи в Минске.

По его словам, также продолжаются консультации и работа специалистов относительно определения трех пунктов, на которых может быть разведение сил и средств.

В четверг пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведение сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье. Кроме того, стороны договорились представить перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, чтобы провести обмен в кратчайшие сроки. Из протокола заседания группы следует, что не позднее 18 марта контактной группе в Минске должен быть представлен перечень лиц для обмена из числа 51 лица, установленных на Украине и 40 лиц, установленных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого Зеленский сообщил, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.