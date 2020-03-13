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Иран примет меры, чтобы освободить улицы от людей на фоне коронавируса
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РИА Новости

Иран примет меры, чтобы освободить улицы от людей на фоне коронавируса

16:50 13.03.2020
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© REUTERS / WANAДезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / WANA
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что власти страны в течение следующих 24 часов начнут принимать меры, чтобы освободить улицы и магазины от людей для борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство IRNA.
"Комитет сил безопасности и охраны правопорядка вместе с министерством внутренних дел и губернаторами, начнет освобождать магазины, улицы и проспекты вместе с соответствующим решением по стране. Работа будет организована в течение следующих 24 часов", - заявил Багери.
Он добавил, что в течение следующих 10 дней состояние всех иранских граждан будет проверяться через интернет, по телефону и, в случае необходимости, будет проведена личная проверка.
По последним данным, озвученным минздравом Ирана, с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, в стране выявлено 11 364 случаев заражения, из них - 514 с летальным исходом.
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