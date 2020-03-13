Общая база невыездных граждан Белоруссии и РФ заработает к 1 апреля

МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Совместная база невыездных граждан Белоруссии и России полноценно заработает к 1 апреля, сообщил РИА Новости в четверг начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

Ранее Бегун сообщал, что МВД двух стран к 1 марта планируют завершить формирование общего списка невыездных граждан, который будет обновляться в режиме онлайн. Те, кого включили в эту базу, не смогут направиться в третьи страны через Россию или Белоруссию.

"Я думаю, что мы закончим к 1 апреля формирование этой базы невыездных и она уже заработает в полноценном режиме. Сведения о тех, кто ограничен на выезд, вносятся в нее поэтапно", - сообщил собеседник агентства.

По словам начальника департамента, в общую базу, в частности, будут включены граждане, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовных дел, а также если у них есть долги по уплате налогов или алиментов. Кроме того, ограничение на выезд наложено на уклонистов от призыва на службу в армии.