Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-03-13T16:50+0300
https://ria.ru/20200313/1568569346.html
Общая база невыездных граждан Белоруссии и РФ заработает к 1 апреля
https://cdn21.img.ria.ru/images/156093/96/1560939661_0:0:3192:1796_1036x0_80_0_0_a1741644e73a4d29819ef4a1701bef7d.jpg
РИА Новости

Общая база невыездных граждан Белоруссии и РФ заработает к 1 апреля

16:50 13.03.2020
52
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВъезд на территорию Белоруссии
Въезд на территорию Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Совместная база невыездных граждан Белоруссии и России полноценно заработает к 1 апреля, сообщил РИА Новости в четверг начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.
Ранее Бегун сообщал, что МВД двух стран к 1 марта планируют завершить формирование общего списка невыездных граждан, который будет обновляться в режиме онлайн. Те, кого включили в эту базу, не смогут направиться в третьи страны через Россию или Белоруссию.
"Я думаю, что мы закончим к 1 апреля формирование этой базы невыездных и она уже заработает в полноценном режиме. Сведения о тех, кто ограничен на выезд, вносятся в нее поэтапно", - сообщил собеседник агентства.
По словам начальника департамента, в общую базу, в частности, будут включены граждане, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовных дел, а также если у них есть долги по уплате налогов или алиментов. Кроме того, ограничение на выезд наложено на уклонистов от призыва на службу в армии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
11 марта, 09:59Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве
Бегун пояснил, что информацию о гражданах, с которых снят временный запрет на выезд в третьи страны, планируется исключать из базы в течение суток, если ее обновление не выпадает на выходной день.
300000
Обсудить 0
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияАлексей БегунБелоруссия
Рекомендуем
Молоко в бутылках
Белоруссия и Россия нарастили торговлю сельскохозяйственной продукцией
Анатолий Кучерена
Кучерена прокомментировал случай с фото полицейского в морге
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Минюст призвал ввести дополнительные меры защиты малоимущих должников
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время встречи
Путин оценил отношения России и Южной Осетии
Средний танк Т-34-85 на военном параде
Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Белорусская АЭС
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Сотрудник ММВБ
В АКРА оценили вероятность нового финансового кризиса в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Румас может согласовать позиции по Евразийской интеграции к 10 апреля
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Белоруссия и Россия планируют запустить спутники в 2025 и 2027 годах
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
Пакистан закроет границы с Ираном и Афганистаном
Добыча нефти в России
Цены на нефть ускорили рост до пяти процентов после обвала на неделе
Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния