В Симферополе могут отменить концерт к шестилетию в составе России

ЕВПАТОРИЯ (Крым), 13 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что вопрос о проведении праздничного концерта в Симферополе в годовщину вхождения Крыма в состав России 18 марта пока обсуждается из-за угрозы распространения коронавируса, решение не принято.
"На 18 марта может быть вопрос будет с концертом, будет ли в центре Симферополя концерт большой – ждем рекомендаций. Здесь действуем исходя из рекомендаций", - сказал Аксенов, отметив, что власти руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Крыма.
2 марта, 16:06Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>