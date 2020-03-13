Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T16:45+0300
https://ria.ru/20200313/1568568724.html
В Симферополе могут отменить концерт к шестилетию в составе России
https://cdn22.img.ria.ru/images/155889/90/1558899014_0:0:2647:1490_1036x0_80_0_0_48feec464eb7b5f130c12c566580f961.jpg
РИА Новости

В Симферополе могут отменить концерт к шестилетию в составе России

16:45 13.03.2020
246
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ЕВПАТОРИЯ (Крым), 13 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что вопрос о проведении праздничного концерта в Симферополе в годовщину вхождения Крыма в состав России 18 марта пока обсуждается из-за угрозы распространения коронавируса, решение не принято.
"На 18 марта может быть вопрос будет с концертом, будет ли в центре Симферополя концерт большой – ждем рекомендаций. Здесь действуем исходя из рекомендаций", - сказал Аксенов, отметив, что власти руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Крыма.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

600200
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Празднование годовщины Крымской весны в Крыму
Программу праздника "Крымская весна" изменили из-за коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
Одиннадцать депутатов Госдумы от ЛДПР ушли на карантин
Автомобиль скорой помощи в Иране
Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Вандалы осквернили выставку в Румынии, посвященную Великой Отечественной войне
В Румынии осквернили выставку, посвященную Великой Отечественной войне
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме
Мнучин призвал не сравнивать влияние коронавируса с кризисом
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Нефтяной станок-качалка
"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Прохожие в медицинских масках в Москве
Подмосковную гимназию им. Примакова закрыли на карантин
Цирк дю Солей шоу Luzia
Новое шоу Cirque du Soleil пройдет по графику с 19 марта по 17 мая
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Минздрав рассказал о наказании за нарушение режима самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния