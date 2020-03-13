СУЭК победила в конкурсе Минэнерго

Компания также отмечена специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение социальной политики за комплексную деятельность в области корпоративной социальной ответственности.

"Основной акционер СУЭК Андрей Мельниченко, руководитель компании Владимир Рашевский твердо убеждены в том, что устойчивое развитие – важнейший элемент стратегии долгосрочного развития и прогресса компании, позволяющий постоянно поднимать качество жизни наших сотрудников, их семей, жителей территорий, на которых работают наши предприятия", – отметил заместитель генерального директора компании СУЭК Сергей Григорьев.