СУЭК победила в конкурсе Минэнерго

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") признана победителем конкурса министерства энергетики РФ в номинациях для крупных компаний "Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций" и "Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников", сообщает пресс-служба СУЭК.
Компания также отмечена специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение социальной политики за комплексную деятельность в области корпоративной социальной ответственности.
"Основной акционер СУЭК Андрей Мельниченко, руководитель компании Владимир Рашевский твердо убеждены в том, что устойчивое развитие – важнейший элемент стратегии долгосрочного развития и прогресса компании, позволяющий постоянно поднимать качество жизни наших сотрудников, их семей, жителей территорий, на которых работают наши предприятия", – отметил заместитель генерального директора компании СУЭК Сергей Григорьев.
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