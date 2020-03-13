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СУЭК победила в конкурсе Минэнерго
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РИА Новости

СУЭК победила в конкурсе Минэнерго

16:43 13.03.2020
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© Фото : пресс-служба АО "СУЭК"Открытие реконструированного обогатительного модуля шахты "Талдинская-Западная-1" ОАО "СУЭК-Кузбасс"
Открытие реконструированного обогатительного модуля шахты Талдинская-Западная-1 ОАО СУЭК-Кузбасс
© Фото : пресс-служба АО "СУЭК"
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (АО "СУЭК") признана победителем конкурса министерства энергетики РФ в номинациях для крупных компаний "Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций" и "Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников", сообщает пресс-служба СУЭК.
Компания также отмечена специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение социальной политики за комплексную деятельность в области корпоративной социальной ответственности.
"Основной акционер СУЭК Андрей Мельниченко, руководитель компании Владимир Рашевский твердо убеждены в том, что устойчивое развитие – важнейший элемент стратегии долгосрочного развития и прогресса компании, позволяющий постоянно поднимать качество жизни наших сотрудников, их семей, жителей территорий, на которых работают наши предприятия", – отметил заместитель генерального директора компании СУЭК Сергей Григорьев.
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Андрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компанияНовости компаний - Экономика
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