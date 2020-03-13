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Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ
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РИА Новости

Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ

22:40 13.03.2020
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкВыдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини
Выдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини
© РИА Новости / Борис Кауфман
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Международный проект "Федерико Феллини: 100", посвященный вековому юбилею со дня рождения выдающегося итальянского режиссера, открылся в московском Музее кино на ВДНХ, сообщила пресс-служба.
"В экспозиции передвижной выставки — более 170 экспонатов: плакаты, костюмы и реквизит из фильмов, редкие фотоматериалы, документы и рисунки маэстро", — говорится в сообщении.
Посетители могут увидеть рисунки, которые он посвящал своим друзьям и сотрудникам, а также письма к его супруге Джульетте Мазине.
Уникальные экспонаты предоставлены Центральным государственным архивом Рима, архивом "Cinemazero Images", историческим архивом "Luce", и частными коллекционерами, среди которых Франческа Фаббри Феллини, племянница режиссера и один из кураторов выставки.
Москва — город открытия проекта. С марта 2020 года по март 2021 выставка пройдет в десяти крупнейших городах мира.
Обладатель пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля родился в Римини 20 января 1920 года. Его фильмы "Амаркорд", "Ночи Кабирии", "8 1/2", "Сладкая жизнь", "Репетиция оркестра" вошли в золотой фонд мирового кинематографа.
Анита Экберг и Марчелло Мастрояни, «Сладкая жизнь», 1960 г.
5 марта, 08:00Культура
Не бойтесь коронавируса, смотрите "Сладкую жизнь" Феллини
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КультураВДНХКино и сериалыНовости культурыРиминиРимФедерико Феллини
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