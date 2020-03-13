Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ

"В экспозиции передвижной выставки — более 170 экспонатов: плакаты, костюмы и реквизит из фильмов, редкие фотоматериалы, документы и рисунки маэстро", — говорится в сообщении.

Посетители могут увидеть рисунки, которые он посвящал своим друзьям и сотрудникам, а также письма к его супруге Джульетте Мазине.