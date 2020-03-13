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В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 200 человек
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РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 200 человек

16:38 13.03.2020 (обновлено: 16:39 13.03.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Сингапуре достигло 200, сообщило министерство здравоохранения страны.
По последним данным минздрава, число заболевших коронавирусом в стране достигло 200 после подтверждения еще 13 новых случаев в пятницу. При этом отмечается, что из 200 человек 97 вылечились и были выписаны из больниц. Из оставшихся 103 заразившихся пациентов 11 человек находятся в критическом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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