В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 200 человек

По последним данным минздрава, число заболевших коронавирусом в стране достигло 200 после подтверждения еще 13 новых случаев в пятницу. При этом отмечается, что из 200 человек 97 вылечились и были выписаны из больниц. Из оставшихся 103 заразившихся пациентов 11 человек находятся в критическом состоянии.