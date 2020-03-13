В Москве из-за ветра были повреждены 48 автомобилей

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 200 деревьев упали в Более 200 деревьев упали в Москве из-за непогоды, повреждены 48 автомобилей, зафиксировано два случая обрыва электропроводов, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее в пятницу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в течение дня ожидается сильный ветер порывами до 25 метров в секунду на территории семи регионов Центрального федерального округа.

"Всего зарегистрировано 216 упавших деревьев (уже убрано 117), повреждено 48 автомобилей, нарушены кровли 12 строений, зафиксировано 2 случая обрыва электропроводов (подача электроэнергии восстановлена). В результате погодных условий пострадало 3 человека (1 погибший, 2 пострадавших)", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на данный момент москвичам и гостям столицы все еще рекомендуется по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, не выходить на прогулки в парки, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Помимо этого, службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществлять постоянный мониторинг обстановки, оперативно реагировать на обращения граждан.

"Во всех префектурах созданы и мобилизованы группы оперативного реагирования, которые незамедлительно выезжают для устранения последствий сильного ветра. Особое указание дано Департаменту образования – в их адрес направлены рекомендации о недопущении прогулок школьников и дошкольников во время непогоды", - добавили в ведомстве.