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В Москве из-за ветра были повреждены 48 автомобилей
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РИА Новости

В Москве из-за ветра были повреждены 48 автомобилей

16:35 13.03.2020
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© АГН "Москва" / BinduНа Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
На Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
© АГН "Москва" / Bindu
На Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 200 деревьев упали в Москве из-за непогоды, повреждены 48 автомобилей, зафиксировано два случая обрыва электропроводов, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Ранее в пятницу представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в течение дня ожидается сильный ветер порывами до 25 метров в секунду на территории семи регионов Центрального федерального округа.
"Всего зарегистрировано 216 упавших деревьев (уже убрано 117), повреждено 48 автомобилей, нарушены кровли 12 строений, зафиксировано 2 случая обрыва электропроводов (подача электроэнергии восстановлена). В результате погодных условий пострадало 3 человека (1 погибший, 2 пострадавших)", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что на данный момент москвичам и гостям столицы все еще рекомендуется по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, не выходить на прогулки в парки, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
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Помимо этого, службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществлять постоянный мониторинг обстановки, оперативно реагировать на обращения граждан.
"Во всех префектурах созданы и мобилизованы группы оперативного реагирования, которые незамедлительно выезжают для устранения последствий сильного ветра. Особое указание дано Департаменту образования – в их адрес направлены рекомендации о недопущении прогулок школьников и дошкольников во время непогоды", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что для информирования граждан о складывающейся в городе обстановке задействованы 12 операторов сотовой связи (которые позволили проинформировать более 4 миллиона абонентов), 77 терминальных комплексов ОКСИОН, 178 информационных табло ЦОДД и 45 мультимедийных устройств ГОРМОСТ. Оповещение проводится по всем основным телевизионным и радиоканалам. Задействованы мультимедийные средства общественного транспорта, запущено онлайн-информирование населения на метрополитене.
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