На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области,
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
"Женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным", - говорится в сообщении ведомства. В нем также сообщается, что погибшей был 71 год.
По информации Минздрава, под наблюдением врачей находятся близкие родственники погибшей, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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