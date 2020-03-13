На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Минздрав Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса , умерла женщина в Житомирской области,

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.

"Женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным", - говорится в сообщении ведомства. В нем также сообщается, что погибшей был 71 год.

По информации Минздрава, под наблюдением врачей находятся близкие родственники погибшей, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.