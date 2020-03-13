Встречу в "нормандском формате" отложили из-за коронавируса

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Встреча советников лидеров "нормандского формата", которая была запланирована на 12 марта, не состоялась из-за коронавируса, на следующей неделе состоится телефонный разговор советников, в ходе которого планируется обсудить дату возможного саммита, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с каротином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем в том числе говорить про дату возможного саммита лидеров, который должен пройти в Берлине, я надеюсь в апреле", - заявил Ермак после заседания СНБО Украины в пятницу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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