Встречу в "нормандском формате" отложили из-за коронавируса

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с каротином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем в том числе говорить про дату возможного саммита лидеров, который должен пройти в Берлине, я надеюсь в апреле", - заявил Ермак после заседания СНБО Украины в пятницу.