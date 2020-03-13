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В ДНР заявили о 102 нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о 102 нарушениях перемирия силовиками за неделю

16:34 13.03.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики 102 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, ранения получил один мирный житель, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За неделю вооруженные формирования Украины 102 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения. По районам 23 населенных пунктов Республики противник выпустил 18 122 -х миллиметровых артиллерийских снарядов, 263 мины калибром 120 и 82 миллиметров и 246 гранат различного типа. В результате обстрелов получил ранение мирный житель", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящимся на территории ДНР, а также переданы в генеральную прокуратуру республики для возбуждения уголовных в отношении силовиков.
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