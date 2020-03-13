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Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году
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РИА Новости

Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

16:31 13.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства. Архивное фото
КОСТРОМА, 13 мар - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.
"Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Вчера, 12:37
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что в случае сохранения нефтяных цен на уровне около 35 долларов за баррель рост российской экономики в этом году может оказаться близким к нулю и будут риски даже спада. По его оценке, инфляция в этом сценарии может составить 6% или даже больше, а бюджет недосчитается 3 триллионов рублей и его дефицит будет чуть меньше 2% ВВП.
Впрочем Кудрин отметил, что ожидает все же более высокую цену нефти - около 40-45 долларов за баррель. Кроме того, он дал высокую оценку действиям Минфина и ЦБ, назвав абсолютно адекватными их первые шаги в условиях текущей ситуации в мировой экономике и обвала нефтяных цен.
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Антон СилуановАлексей КудринЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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