Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике в 2020 году

КОСТРОМА, 13 мар - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов не согласился с возможностью рецессии в экономике России в текущем году.
"Нет, у нас другие оценки", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин накануне заявил, что в случае сохранения нефтяных цен на уровне около 35 долларов за баррель рост российской экономики в этом году может оказаться близким к нулю и будут риски даже спада. По его оценке, инфляция в этом сценарии может составить 6% или даже больше, а бюджет недосчитается 3 триллионов рублей и его дефицит будет чуть меньше 2% ВВП.