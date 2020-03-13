США считают, что коронавирус может усугубить угрозу со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Вашингтон считает, что Вашингтон считает, что коронавирус может усугубить угрозу со стороны Ирана , заявил журналистам командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Стресс и давление по-прежнему сохраняются... Возможно, коронавирус (в Иране) даже усиливает их", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне. По его словам, "авторитарные режимы", к которым США причисляют Иран, могут на внутренние проблемы реагировать и действиями вне страны.

"Думаю, общий эффект коронавируса — он повысил давление на тех, кто принимает стратегические решения в Иране", - сказал Маккензи. "Люди разъединены, не доверяют (властям), думаю, есть немало общественного гнева в Афганистане из-за коронавируса после сбитого самолета ("Украинских авиалиний")", - сказал Маккензи, допустив оговорку: в контексте речь шла об Иране, а не о Афганистане.

Генерал заявил также, что, по мнению США, число случаев и смертей в Иране от коронавируса "занижено".