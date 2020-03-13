Австрия прекратит авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией

"В некоторых странах вирус распространяется особенно быстро - в Испании, Франции и Швейцарии. Поэтому мы вынуждены с понедельника остановить авиасообщение с этими странами, а также проводить проверки на границе со Швейцарией", - заявил Курц на пресс-конференции, объявляя новые меры для борьбы с коронавирусом.