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Страны "нормандской четверки" обсудят дату саммита в Берлине
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РИА Новости

Страны "нормандской четверки" обсудят дату саммита в Берлине

16:29 13.03.2020 (обновлено: 17:18 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. На следующей неделе состоится телефонный разговор советников лидеров стран "нормандского формата", в ходе которого планируется обсудить дату возможного саммита, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Запланированная на 12 марта встреча советников не состоялась из-за коронавируса.
"У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем в том числе говорить про дату возможного саммита лидеров, который должен пройти в Берлине, я надеюсь в апреле", - заявил Ермак после заседания СНБО Украины в пятницу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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Андрей ЕрмакДонбассУкраина"Нормандская четверка"В миреПолитика
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