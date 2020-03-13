Страны "нормандской четверки" обсудят дату саммита в Берлине

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. На следующей неделе состоится телефонный разговор советников лидеров стран "нормандского формата", в ходе которого планируется обсудить дату возможного саммита, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Запланированная на 12 марта встреча советников не состоялась из-за коронавируса.
"У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем в том числе говорить про дату возможного саммита лидеров, который должен пройти в Берлине, я надеюсь в апреле", - заявил Ермак после заседания СНБО Украины в пятницу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.