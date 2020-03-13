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https://ria.ru/20200313/1568567326.html
Белоруссия и Россия планируют запустить спутники в 2025 и 2027 годах
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РИА Новости

Белоруссия и Россия планируют запустить спутники в 2025 и 2027 годах

16:29 13.03.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Запуск нового российско-белорусского спутника запланирован на 2025 год, еще одного - на 2027 год, эти летательные аппараты будут обладать возможностью видео- и стереосъемки, на снимках можно будет отследить незаконные свалки, а также определить тип самолета или корабля, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Сергей Золотой.
В январе председатель президиума НАН республики Владимир Гусаков заявил, что запуск разрабатываемого совместно с российской стороной спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2021 год.
"До конца апреля планируется защита эскизного проекта, потом приступим к рабочему проектированию и изготовлению - на это уйдет четыре-пять лет. Этот спутник планируем вывести на орбиту в 2025 году. Но если сначала мы говорили лишь об одном совместном аппарате, то теперь речь идет о группировке из двух спутников — скорее всего, второй запустим в 2027 году", - сказал Золотой в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".
По словам специалиста, среди особенностей этих спутников - разрешение 35 сантиметров, видео- и стереосъемка, инфракрасный диапазон для распознавания тепловых аномалий (пожаров). Как сообщил Золотой, благодаря стереосъемке спутник сможет сфотографировать один и тот же объект с разных сторон, из полученных снимков можно составить 3D-модель любого сооружения или местности.
"Например, с помощью снимков такого качества Минприроды сможет контролировать ситуацию с экологией, скажем, отслеживать несанкционированные свалки. Также мы увидим на снимках со спутника детали мостов, четко сможем распознать тип самолета или корабля. Видеосъемка — еще одна изюминка нового космического аппарата: ее разрешение чуть меньше, около 50 сантиметров, а длительность видео составит полторы минуты", - пояснил представитель НАН республики.
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Золотой рассказал также, что с предложением сделать "что-то совместное" к белорусской стороне обращались ученые из Китая, ЮАР, Украины, но подобного рода проекты выполнить сложно, "лучше работать с партнерами, в которых уверен". "В космической сфере у нас проблем с россиянами никогда не было… К примеру, Россия рассматривает расширение отряда космонавтов, но им нужны не военные, а инженеры-биологи, химики, физики. На МКС можно провести много уникальных экспериментов, которые не сделаешь на Земле, туда стоит отправить профессионалов своего дела, в том числе сотрудников НАН", - заметил Золотой.
Он обратил внимание, что "Роскосмос" хочет расширить спектр экспериментов, которые проводятся в космосе, предлагает поучаствовать в этом Минску, и ему, в свою очередь, есть что предложить. "Перед нами стоит целый спектр интересных задач — постараемся их красиво реализовать", - добавил директор предприятия.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияРоскосмосБелоруссия
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