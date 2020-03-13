Белоруссия и Россия планируют запустить спутники в 2025 и 2027 годах

"До конца апреля планируется защита эскизного проекта, потом приступим к рабочему проектированию и изготовлению - на это уйдет четыре-пять лет. Этот спутник планируем вывести на орбиту в 2025 году. Но если сначала мы говорили лишь об одном совместном аппарате, то теперь речь идет о группировке из двух спутников — скорее всего, второй запустим в 2027 году", - сказал Золотой в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".