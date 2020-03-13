Начальников уволенных за фото в московском морге полицейских наказали

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Руководителей сотрудников полиции, уволенных за фото в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности, Руководителей сотрудников полиции, уволенных за фото в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД

Так, начальника УВД по СЗАО по городу Москве предупредили о неполном служебном соответствии.

Его заместителя и начальника ОВД по району Щукино уволят из правоохранительных органов в аттестационном порядке из-за несоответствия занимаемым должностям.

Начальника отдела уголовного розыска УВД по СЗАО также освободят от занимаемой должности.