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Начальников уволенных за фото в московском морге полицейских наказали
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РИА Новости

Начальников уволенных за фото в московском морге полицейских наказали

16:29 13.03.2020 (обновлено: 18:10 13.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Руководителей сотрудников полиции, уволенных за фото в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Так, начальника УВД по СЗАО по городу Москве предупредили о неполном служебном соответствии.
Его заместителя и начальника ОВД по району Щукино уволят из правоохранительных органов в аттестационном порядке из-за несоответствия занимаемым должностям.
Начальника отдела уголовного розыска УВД по СЗАО также освободят от занимаемой должности.
Ранее в результате служебной проверки были уволены начальник уголовного розыска по району Щукино и его подчиненная. Причиной послужило фото на фоне тел умерших людей в одном из патолого-анатомических учреждений столицы.
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ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это вообще нормальные люди? сомневаюсь... Все грани дозволенного стёрты.
13 марта, 17:19
vviktorka20
5300111
Что вообще у этих особей в голове?
13 марта, 17:22
Gedeon Prime
4500101
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