В ДНР за неделю из-за боевых действий ранения получили четыре человека

ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республики за неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 6 по 13 марта 2020 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, из которых трое - военнослужащие", - заявил представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 20 человек, погибли - восемь. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4903 человек, в том числе 81 ребенок.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.