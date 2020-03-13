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2020-03-13T16:28+0300
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В ДНР за неделю из-за боевых действий ранения получили четыре человека
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РИА Новости

В ДНР за неделю из-за боевых действий ранения получили четыре человека

16:28 13.03.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республики за неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 6 по 13 марта 2020 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, из которых трое - военнослужащие", - заявил представитель ведомства.
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В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 20 человек, погибли - восемь. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4903 человек, в том числе 81 ребенок.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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