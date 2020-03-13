Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-13T16:27+0300
https://ria.ru/20200313/1568567085.html
В ЯНАО усилили меры по борьбе с распространением коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568138876_0:86:3273:1927_1036x0_80_0_0_08c1316f56fac399f33c9fd0752ba51f.jpg
РИА Новости

В ЯНАО усилили меры по борьбе с распространением коронавируса

16:27 13.03.2020
79
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Пять лечебных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Власти подчеркивают, что сегодня в округе нет случаев подтверждения или подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. В округ из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, с января прибыло 56 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
"Тем не менее, система здравоохранения региона находится в состоянии повышенной готовности к любому из возможных сценариев развития ситуации. Департамент здравоохранения ЯНАО разработал и утвердил региональную схему маршрутизации пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. К госпитализации таких пациентов готовы пять больниц округа: Надымская, Новоуренгойская, Тарко-Салинская, Красноселькупская и Ноябрьская", - говорится в сообщении.
Надымская центральная районная больница (ЦРБ) будет принимать пациентов с подозрением на коронавирус из Надымского района, Салехарда, Лабытнанги, Шурышкарского и Ямальского районов; Ноябрьская ЦГБ - пациентов из Ноябрьска, Муравленко и Губкинского; Новоуренгойская ЦГБ - из Тазовского района и Нового Уренгоя. Красноселькупская и Тарко-Салинская ЦРБ будут принимать больных только из своих районов.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
"Региональная схема маршрутизации – стандартный инструмент при эпидемиях, тем более при пандемиях. Она разрабатывается для того, чтобы, во-первых, оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь жителям в стационарных условиях, во-вторых, правильно организовать прием и лечение таких пациентов и не допустить внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоВОЗНоябрьскНадымский районТазовский районОбщество
Рекомендуем
Пассажирка в медицинской маске в аэропорту Сочи
В ЯНАО семь человек находятся под наблюдением на предмет коронавируса
Медицинский работник в защитном костюме в Белоруссии
В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
Кипр
Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
Отдыхающие на территории Версальского дворца в пригороде Парижа
Версальский дворец закрыли для посетителей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Заседание комиссии в штаб-квартире ООН отменили из-за коронавируса
Медицинский работник у клиники в США
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав призвал избегать поездки в страны с случаями коронавируса
Больничный корпус в Коммунарке, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус
Минздрав разъяснил правила прохождения карантина по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что, скорее всего, сделает тест на коронавирус
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Минздрав рассказал о наказании за нарушение режима самоизоляции
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп надеется, что режим ЧС в США не продлится долго
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Власти Молдавии объявили высший уровень опасности из-за коронавируса
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
Медсестра заполняет больничный лист
Минздрав объяснил порядок оплаты больничных из-за карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния