В ЯНАО усилили меры по борьбе с распространением коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Пять лечебных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Власти подчеркивают, что сегодня в округе нет случаев подтверждения или подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. В округ из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, с января прибыло 56 человек.
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"Тем не менее, система здравоохранения региона находится в состоянии повышенной готовности к любому из возможных сценариев развития ситуации. Департамент здравоохранения ЯНАО разработал и утвердил региональную схему маршрутизации пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. К госпитализации таких пациентов готовы пять больниц округа: Надымская, Новоуренгойская, Тарко-Салинская, Красноселькупская и Ноябрьская", - говорится в сообщении.
Надымская центральная районная больница (ЦРБ) будет принимать пациентов с подозрением на коронавирус из Надымского района, Салехарда, Лабытнанги, Шурышкарского и Ямальского районов; Ноябрьская ЦГБ - пациентов из Ноябрьска, Муравленко и Губкинского; Новоуренгойская ЦГБ - из Тазовского района и Нового Уренгоя. Красноселькупская и Тарко-Салинская ЦРБ будут принимать больных только из своих районов.
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"Региональная схема маршрутизации – стандартный инструмент при эпидемиях, тем более при пандемиях. Она разрабатывается для того, чтобы, во-первых, оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь жителям в стационарных условиях, во-вторых, правильно организовать прием и лечение таких пациентов и не допустить внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.