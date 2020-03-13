В ЯНАО усилили меры по борьбе с распространением коронавируса

Власти подчеркивают, что сегодня в округе нет случаев подтверждения или подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. В округ из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, с января прибыло 56 человек.

"Тем не менее, система здравоохранения региона находится в состоянии повышенной готовности к любому из возможных сценариев развития ситуации. Департамент здравоохранения ЯНАО разработал и утвердил региональную схему маршрутизации пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. К госпитализации таких пациентов готовы пять больниц округа: Надымская, Новоуренгойская, Тарко-Салинская, Красноселькупская и Ноябрьская", - говорится в сообщении.

"Региональная схема маршрутизации – стандартный инструмент при эпидемиях, тем более при пандемиях. Она разрабатывается для того, чтобы, во-первых, оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь жителям в стационарных условиях, во-вторых, правильно организовать прием и лечение таких пациентов и не допустить внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.