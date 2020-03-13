Заседание комиссии в штаб-квартире ООН отменили из-за коронавируса

ООН, 13 мар - РИА Новости. В штаб-квартире В штаб-квартире ООН Нью-Йорке отменили заседание комиссии по статусу женщин - решение принято странами-участницами на фоне ситуации с коронавирусом , сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

"Страны-члены приняли такое решение в свете нынешней ситуации", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, связана ли отмена с коронавирусом.

В четверг стало известно, что у одной из сотрудниц постпредства Филиппин обнаружен коронавирус. В последний раз она была в ООН в понедельник и пробыла там примерно полчаса. Она также успела пообщаться с двумя дипломатами другой миссии. Весь состав филиппинской миссии сейчас на карантине.

Дипломатам ООН рекомендовано сократить до двух человек от одной миссии присутствие на мероприятиях, которые не отменили. Сотрудников просят по возможности пользоваться видео-связью, все встречи рекомендовано проводить в крупных помещениях. Пока не принято решение об изменении формата работы главного органа - Совета безопасности, но перспективы этого обсуждаются. В понедельник в ООН тестировали систему дистанционного участия в заседании СБ.

В здании ООН участили уборку помещений, проводится регулярная дезинфекция поручней, дверных ручек, лифтов. Всюду были установлены аппараты для дезинфекции рук.