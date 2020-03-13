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Заседание комиссии в штаб-квартире ООН отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Заседание комиссии в штаб-квартире ООН отменили из-за коронавируса

16:26 13.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ООН, 13 мар - РИА Новости. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отменили заседание комиссии по статусу женщин - решение принято странами-участницами на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Страны-члены приняли такое решение в свете нынешней ситуации", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, связана ли отмена с коронавирусом.
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В четверг стало известно, что у одной из сотрудниц постпредства Филиппин обнаружен коронавирус. В последний раз она была в ООН в понедельник и пробыла там примерно полчаса. Она также успела пообщаться с двумя дипломатами другой миссии. Весь состав филиппинской миссии сейчас на карантине.
Дипломатам ООН рекомендовано сократить до двух человек от одной миссии присутствие на мероприятиях, которые не отменили. Сотрудников просят по возможности пользоваться видео-связью, все встречи рекомендовано проводить в крупных помещениях. Пока не принято решение об изменении формата работы главного органа - Совета безопасности, но перспективы этого обсуждаются. В понедельник в ООН тестировали систему дистанционного участия в заседании СБ.
В здании ООН участили уборку помещений, проводится регулярная дезинфекция поручней, дверных ручек, лифтов. Всюду были установлены аппараты для дезинфекции рук.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСтефан ДюжаррикНью-Йорк (город)ООНВ мире
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