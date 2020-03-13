В ЯНАО семь человек находятся под наблюдением на предмет коронавируса

"В Ямало-Ненецкий автономный округ с января по 13 марта 2020 года прибыло 57 граждан из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением находятся семь человек. Пятеро прибыли из Италии, двое – из Франции. Все они на сегодняшний день здоровы. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на Ямале не выявлено", - говорится в сообщении.

"Государственные границы существуют только для людей. Для вирусов их нет. Обращаем особое внимание ямальцев на то, как важен сейчас самоконтроль и, при необходимости, самоизоляция", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилла Трапезникова.

Он подчеркнул, что все, кто прибывает на территорию Ямала из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, должны оставаться на двухнедельном домашнем карантине. Это касается даже тех, кто чувствует себя хорошо. В этот период необходимо воздержаться от выходов из дома, посещать поликлинику не нужно – больничные листы будут оформлены дистанционно. При любом признаке недомогания – вызывать врача на дом.