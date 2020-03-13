В ЯНАО семь человек находятся под наблюдением на предмет коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Семь человек, прибывших из Италии и Франции, на сегодняшний день находятся под наблюдением в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на предмет коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.
"В Ямало-Ненецкий автономный округ с января по 13 марта 2020 года прибыло 57 граждан из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением находятся семь человек. Пятеро прибыли из Италии, двое – из Франции. Все они на сегодняшний день здоровы. Случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на Ямале не выявлено", - говорится в сообщении.
Жителям Ямала, как и других регионов, возвращающимся из стран, неблагоприятных по ситуации с коронавирусом, настоятельно рекомендуют в течение 14 дней после возвращения оставаться дома и следить за здоровьем. Данная мера – требование главного санитарного врача России Анны Поповой. Самоизоляция – один из главных способов профилактики коронавируса на территории Ямала.
"Государственные границы существуют только для людей. Для вирусов их нет. Обращаем особое внимание ямальцев на то, как важен сейчас самоконтроль и, при необходимости, самоизоляция", – приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилла Трапезникова.
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Он подчеркнул, что все, кто прибывает на территорию Ямала из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, должны оставаться на двухнедельном домашнем карантине. Это касается даже тех, кто чувствует себя хорошо. В этот период необходимо воздержаться от выходов из дома, посещать поликлинику не нужно – больничные листы будут оформлены дистанционно. При любом признаке недомогания – вызывать врача на дом.
В окружном департаменте отмечают, что оставаться дома на больничном – право каждого, кто вернулся из Китая, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Ирана, Испании, Швейцарии, Испании, Великобритании и США. Больничный оформляется дистанционно по звонку в поликлинику по месту жительства. Также медики обращают особое внимание жителей округа на необходимость следить за первыми признаками недомогания и при их появлении сразу же вызывать врача.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.