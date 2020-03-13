Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-13T16:21+0300
https://ria.ru/20200313/1568566370.html
В ЯНАО завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу
https://cdn24.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_0:15:2000:1140_1036x0_80_0_0_8b0ed06beb4595402365041b0b2ed724.jpg
РИА Новости

В ЯНАО завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу

16:21 13.03.2020
22
© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч
© Fotolia / Sociopat_empat
Волейбольный мяч. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Торжественное закрытие Арктического благотворительного турнира по волейболу прошло в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Новом Уренгое состоялось торжественное закрытие Арктического благотворительного турнира по волейболу. Награды победителям вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. В соревнованиях приняли участие 20 команд муниципальных образований, а также предприятий и организаций газовой столицы. Лидером турнира второй год подряд стала команда ООО "Газпром добыча Уренгой", второе место заняла сборная администрации Ноябрьска, третье – команда администрации Салехарда", - говорится в сообщении.
ЯНАО
12 февраля, 15:04Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО стартовал проект по развитию изгородного оленеводства
В завершение турнира состоялся гала-матч, в котором сыграли команда Артюхова "Северный характер" и сборная капитанов всех команд соревнований "Лидеры Ямала". Победу одержала команда главы региона.
Благотворительный турнир "Кубок губернатора Ямала" проходит в третий раз. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть средств, собранных в ходе соревнований, направят на поддержку ветеранов, еще часть – перечислят в фонд "Ямине" для помощи детям с особенностями развития, уточняет пресс-служба. "Самое большое удовольствие – видеть полный зал. Этот значит, что наша идея проводить в Новом Уренгое благотворительный турнир успешна", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Салехард
27 февраля, 13:34Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО стартовала патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти"
Он отметил, что собранные в прошлом году средства помогли помочь детям из Нового Уренгоя, Салехарда, Надыма и других населенных пунктов. В этом году часть средств также будет направлена на помощь детям. "Мы ожидаем, что по итогам турнира сможем оказать помощь 20 детям. Они смогут пройти лечение и реабилитацию, в том числе за пределами нашего округа", – цитирует пресс-служба директора благотворительного фонда "Ямине" Дмитрия Фролова.
Благотворительный фонд "Ямине" создан 1 июля 2011 года. За девять лет работы помощь получили около 4 тысяч детей. В прошлом году фонд оказал помощь по 1144 обращениям. Средства были направлены на реабилитацию, лечение и обследование, приобретение технических средств реабилитации. В 2019 году фонд реализовал благотворительную программу "Реабилитационный центр", в ходе которой помощь получили 266 нуждающихся детей, отмечает пресс-служба.
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалНоябрьскСалехардОбщество
Рекомендуем
Альбина Свинцова
В пресс-службе главы ЯНАО рассказали о состоянии замглавы округа
Глеб Никитин
Нижегородский губернатор обсудил подготовку к "Горький fest"
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Служебные квартиры получили девять учителей из Камчатского края
Губернатор Игорь Руденя во время встречи с генеральным директором АО Лада-Имидж Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО Торговая компания АЛЬФА
Руденя: в Верхневолжье создадут логистический комплекс для "АвтоВАЗа"
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В ЯНАО усилили меры по борьбе с распространением коронавируса
Украинский военный
В ЛНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
Разрушенный дом в Донецке
В ДНР за неделю из-за боевых действий ранения получили четыре человека
Конституция РФ
В Татарстане оценили исполнение положений Конституции
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя распорядился закупить новое оборудование для ЦРБ в Торжке
Женщина гуляет с детьми в парке
Ивановские власти ввели новую меру поддержки многодетных матерей
Дети на набережной в Анапе
На Ямале число детей, которые отдохнут в лагерях, вырастет на 12,6%
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Минниханов перенес зарубежные поездки из-за риска коронавируса
Пассажирка в медицинской маске в аэропорту Сочи
В ЯНАО семь человек находятся под наблюдением на предмет коронавируса
Руденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта
Руденя: Торжок станет пилотной площадкой нового соцпроекта
Тверь
Последствия непогоды в Верхневолжье устраняют 72 аварийный бригады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния