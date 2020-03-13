В ЯНАО завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Торжественное закрытие Арктического благотворительного турнира по волейболу прошло в Торжественное закрытие Арктического благотворительного турнира по волейболу прошло в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) , сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В Новом Уренгое состоялось торжественное закрытие Арктического благотворительного турнира по волейболу. Награды победителям вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов . В соревнованиях приняли участие 20 команд муниципальных образований, а также предприятий и организаций газовой столицы. Лидером турнира второй год подряд стала команда ООО "Газпром добыча Уренгой", второе место заняла сборная администрации Ноябрьска , третье – команда администрации Салехарда", - говорится в сообщении.

В завершение турнира состоялся гала-матч, в котором сыграли команда Артюхова "Северный характер" и сборная капитанов всех команд соревнований "Лидеры Ямала". Победу одержала команда главы региона.

Благотворительный турнир "Кубок губернатора Ямала" проходит в третий раз. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть средств, собранных в ходе соревнований, направят на поддержку ветеранов, еще часть – перечислят в фонд "Ямине" для помощи детям с особенностями развития, уточняет пресс-служба. "Самое большое удовольствие – видеть полный зал. Этот значит, что наша идея проводить в Новом Уренгое благотворительный турнир успешна", – приводятся в сообщении слова Артюхова.

Он отметил, что собранные в прошлом году средства помогли помочь детям из Нового Уренгоя, Салехарда Надыма и других населенных пунктов. В этом году часть средств также будет направлена на помощь детям. "Мы ожидаем, что по итогам турнира сможем оказать помощь 20 детям. Они смогут пройти лечение и реабилитацию, в том числе за пределами нашего округа", – цитирует пресс-служба директора благотворительного фонда "Ямине" Дмитрия Фролова.