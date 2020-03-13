Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 804 человек

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 804, скончались в общей сложности 10 человек, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
В четверг сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 614 человек.
"Сто девяносто новых пациентов, в общей сложности 804 человека с положительным тестом (на COVID-19)", - сообщил институт.
По сообщению RIVM, за сутки число летальных исходов коронавируса в стране увеличилось на 5.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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