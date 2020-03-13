Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 804 человек

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым Число случаев заражения новым коронавирусом Нидерландах достигло 804, скончались в общей сложности 10 человек, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

В четверг сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 614 человек.

"Сто девяносто новых пациентов, в общей сложности 804 человека с положительным тестом (на COVID-19)", - сообщил институт.

По сообщению RIVM, за сутки число летальных исходов коронавируса в стране увеличилось на 5.