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Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 804 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 804 человек

16:20 13.03.2020
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© REUTERS / Andreas GebertСанитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
© REUTERS / Andreas Gebert
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 804, скончались в общей сложности 10 человек, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
В четверг сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 614 человек.
"Сто девяносто новых пациентов, в общей сложности 804 человека с положительным тестом (на COVID-19)", - сообщил институт.
По сообщению RIVM, за сутки число летальных исходов коронавируса в стране увеличилось на 5.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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