Заболевший коронавирусом белорус скрыл от медиков поездку в Италию

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Более 90 человек попали в Более 90 человек попали в Белоруссии под наблюдение медиков в учреждениях здравоохранения из-за белоруса с новым типом коронавируса , который скрыл свое посещение Италии , сообщила в пятницу заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики минздрава Инна Карабан.

"Наш пациент, который не признался в том, что он был в Италии, не вызвал врача на дом, когда у него появились первые симптомы заболевания, продолжал посещать родственников, друзей, ходил на дни рождения, спортивные мероприятия... По этому очагу нам пришлось изолировать порядка 91 человека", - сказала Карабан журналистам. По ее словам, если бы он вовремя обратился за медпомощью, число людей, которые с ним контактировали, было меньше.

Кроме того, Карабан отметила, что сын этого человека продолжал посещать занятия в вузе и был в какой-то период этого времени, скорее всего, носителем коронавируса, контактировал со своими одногруппниками и "передал вирус".

Карабан также рассказала, что пока в Белоруссии не планируют закрывать на карантин все учреждения образования, поскольку мировая статистика по заболеванию новым коронавирусом показывает, что дети и подростки не являются группой риска в отличие от пожилых людей. По ее словам, дети практически не болеют этим коронавирусом, а если и заражаются, то заболевание протекает бессимптомно.

При этом в минздраве рекомендуют перенести проведение массовых мероприятий с участием иностранцев на более поздние сроки, окончательные решения будут принимать организаторы. В случае их проведения должны быть обеспечены необходимые профилактические меры, в частности, иностранцы должны иметь отрицательные результаты тестов на коронавирус, а между участниками мероприятия должно быть расстояние не менее метра.

Южная Корея, Белоруссия также рассматривает возможность расширения списка эпидемиологически неблагополучных стран, после посещения которых прибывающим в республику следует проходить лабораторные тесты на новый тип коронавируса. Сейчас к таким странам относятся Китай Иран и Италия.

В четверг глава Минздрава республики Владимир Караник сообщил, что состояние одного из пациентов, который прибыл рейсом из Германии и скрыл, что находился некоторое время в Северной Италии, оценивается как средней степени тяжести. Этот человек был госпитализирован 9 марта в Минске с пневмонией. Ввиду правила в обязательном порядке проверять на коронавирус всех пациентов с пневмониями средней степени тяжести и тяжелыми пневмониями 10 марта пришел положительный тест на COVID-19, взятый у мужчины.