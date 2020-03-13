Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-03-13T16:18+0300
https://ria.ru/20200313/1568566180.html
Число самозанятых в Подмосковье превысило 79 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566076_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b849418d1e770c8b9959fd5743c1cb7a.jpg
РИА Новости

Число самозанятых в Подмосковье превысило 79 тысяч

16:18 13.03.2020
11
© РИА Новости / Владимир ПесняМужчины с ноутбуками на веранде кафе
Мужчины с ноутбуками на веранде кафе
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Самозанятые жители Подмосковья могут получить поддержку на всех этапах открытия своего бизнеса. В регионе число таких граждан превысило 79 тысяч, об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, сообщает телеканал "360".
Министр отметила, что создание комфортных условий для ведения бизнеса – это не только поддержка крупных предприятий, но и внимание к тем людям, кто только открывает свое дело.
"Если предприниматель продолжает развиваться, мы поможем в поиске помещения, земельного участка или в вопросе о подключении к коммуникациям. Также можно получить субсидии", – заверила Егорова.
Она отмечает, что подмосковные жители все чаще становятся индивидуальными предпринимателями и открывают свой бизнес. Их общее количество превысило 79 тысяч.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
Бразилия запретила морские круизы из-за коронавируса
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британский парламент ограничит доступ посетителей из-за коронавируса
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
В Бразилии студенты отменили уличные протесты из-за коронавируса
Выдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини
Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ
Город Тбилиси, Грузия
В Грузии туркомпании освободили от налогов в связи с коронавирусом
Шоу змей
В Австралии змея пряталась в мешке с картофелем, купленном в магазине
Королевский дворец Омана
Оман приостанавливает выдачу туристических виз из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности помочь авиакомпаниям и круизным компаниям
Самолет Ил-76 МЧС России, который доставил гуманитарный груз для пострадавшего от паводка населения Якутии
Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям Конго
Фейерверк на сцене Пирамида на фестивале музыки и исполнительских искусств Гластонбери
Гластонбери бросил вызов коронавирусу, объявив состав участников
Белград
Сербия закроет границу с Румынией из-за коронавируса
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обсудил с премьером Туниса недавний теракт у посольства США
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Путешественник в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, США
США могут расширить список стран, которым запрещен въезд в страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния