Число самозанятых в Подмосковье превысило 79 тысяч

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Самозанятые жители Подмосковья могут получить поддержку на всех этапах открытия своего бизнеса. В регионе число таких граждан превысило 79 тысяч, об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, сообщает телеканал "360".
Министр отметила, что создание комфортных условий для ведения бизнеса – это не только поддержка крупных предприятий, но и внимание к тем людям, кто только открывает свое дело.
"Если предприниматель продолжает развиваться, мы поможем в поиске помещения, земельного участка или в вопросе о подключении к коммуникациям. Также можно получить субсидии", – заверила Егорова.
Она отмечает, что подмосковные жители все чаще становятся индивидуальными предпринимателями и открывают свой бизнес. Их общее количество превысило 79 тысяч.