Число самозанятых в Подмосковье превысило 79 тысяч

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Самозанятые жители Подмосковья могут получить поддержку на всех этапах открытия своего бизнеса. В регионе число таких граждан превысило 79 тысяч, об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, сообщает телеканал Самозанятые жители Подмосковья могут получить поддержку на всех этапах открытия своего бизнеса. В регионе число таких граждан превысило 79 тысяч, об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, сообщает телеканал "360"

Министр отметила, что создание комфортных условий для ведения бизнеса – это не только поддержка крупных предприятий, но и внимание к тем людям, кто только открывает свое дело.

"Если предприниматель продолжает развиваться, мы поможем в поиске помещения, земельного участка или в вопросе о подключении к коммуникациям. Также можно получить субсидии", – заверила Егорова.