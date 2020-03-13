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США заявили, что предупреждали Ирак о нанесении ударов
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РИА Новости

США заявили, что предупреждали Ирак о нанесении ударов

16:16 13.03.2020
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© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США предупреждали Ирак о нанесении ударов по территории страны, заявил журналистам командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
"Они (иракские силы безопасности - ред.) знали, что будет ответ", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.
По его словам, в ходе ударов США проявили "сдержанность", поскольку им было известно о большем числе целей, принадлежащих группировке "Катаиб Хезболлах".
Маккензи заявил, что если военнослужащие Ирака погибли в результате операции, то это не вина США.
"Мы наносили удары по ясным местоположениям террористических организаций. Если там есть иракские силы, то я скажу на это, что это не очень хорошая идея - располагать свои войска в районе, где действует "Катаиб Хезболлах", - сказал генерал.
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В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.
Службы безопасности Ирака сообщили, что шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе строящемуся аэропорту города Кербела. Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества".
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