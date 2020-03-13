США заявили, что предупреждали Ирак о нанесении ударов

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США предупреждали Ирак о нанесении ударов по территории страны, заявил журналистам командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Они (иракские силы безопасности - ред.) знали, что будет ответ", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне

По его словам, в ходе ударов США проявили "сдержанность", поскольку им было известно о большем числе целей, принадлежащих группировке "Катаиб Хезболлах ".

Маккензи заявил, что если военнослужащие Ирака погибли в результате операции, то это не вина США.

"Мы наносили удары по ясным местоположениям террористических организаций. Если там есть иракские силы, то я скажу на это, что это не очень хорошая идея - располагать свои войска в районе, где действует "Катаиб Хезболлах", - сказал генерал.

В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.

После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.