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В Минюсте оценили идею об упрощенном взыскании мелких автоштрафов
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РИА Новости

В Минюсте оценили идею об упрощенном взыскании мелких автоштрафов

16:15 13.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Упрощенный механизм взыскания небольших штрафов ГИБДД без возбуждения исполнительного производства на треть снизит нагрузку на территориальные органы службы судебных приставов, считает глава Минюста Константин Чуйченко.
В пятницу Чуйченко принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
По данным пресс-службы Минюста, в своем выступлении министр отметил, что эффективность работы ФССП напрямую зависит от качественной оптимизации и автоматизации деловых процессов по основным направлениям деятельности.
"Для улучшения качества принудительного исполнения нужно рассмотреть возможность взыскания административных штрафов на небольшие суммы в упрощенном порядке без возбуждения исполнительного производства", – приводит министерство слова Чуйченко.
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Министр подчеркнул, что введение упрощенного механизма позволит обеспечить централизованное исполнение центральным аппаратом службы судебных приставов более 30 миллионов исполнительных производств, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД. Это на треть уменьшит нагрузку на территориальные органы службы.
Ранее глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов сообщал о готовящихся изменениях в законодательство РФ, предусматривающих упрощенный механизм взыскания административных штрафов ГИБДД, не превышающих трех тысяч рублей. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного производства.
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Константин ЧуйченкоОбщество
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